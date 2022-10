Piden tener cuidado con caer ante extorsiones telefónicas

Miguel Vázquez Hernández, síndico del Ayuntamiento de Arandas, compartió con nuestra audiencia avances y recomendaciones en cuanto al problema de llamadas telefónicas para extorsionar a las y los arandenses.

-Lamentablemente la zona de la región de Los Altos, por la estadística que se tiene por parte del Consejo de Seguridad, ha sido de las más afectadas en cuanto a extorsiones. Y eso que solamente contemplan las que se han denunciado, sabemos de mucha gente que a pesar de que ha vivido una situación como esta es muy probable que no lo diga o que ni siquiera lo denuncie.

En Arandas se ha estado viviendo este tipo de llamadas telefónicas y lo único que podemos hacer es una campaña preventiva; ya cuando alguien se enganchó y depositó es muy difícil recuperar ese patrimonio. El apoyo que se tiene de algunas instituciones es buscar a ese familiar o a esa persona afectada para darse cuenta de que fue un secuestro virtual, no un secuestro real.

Lo que debemos hacer es hablar con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, nuestros hijos hasta los más pequeños, de esta situación que se está viviendo para que ellos sepan reaccionar a este tipo de cosas. En la actualidad en redes damos información que no debemos dar. Podemos dar domicilio, decir si estás o no en casa, si salió o no un familiar tuyo…

Esas cosas tan sencillas te pueden generar una extorsión, que te sigan haciendo pensar que existe una persona de la delincuencia organizada afuera de tu casa o que te está observando para dañarte. Las distintas áreas de seguridad coinciden que el 99% de los casos son secuestros virtuales, es decir falsos; son extorsiones. Son gente que no está aquí, que operan desde centros penitenciarios de cualquier otro estado. Nadie queremos que le pase absolutamente nada a un familiar, por eso hay que estar prevenidos para no proporcionar información. Debemos colgar, no engancharnos y comunicarnos con nuestros familiares.

La única manera de terminar con esto es previniendo, que la gente esté informada de lo que está pasando. No hay que depositar dinero; el 99% de este tipo de situaciones son secuestros virtuales, no son reales. A lo mejor recibiste una llamada en la cual te ofrecieron una promoción de un celular, una tarjeta de crédito, te pidieron información de un trabajo, a lo mejor en tu negocio platicaron algo con tu secretaria y ya hubo información que tuvieron de tu domicilio; entran a Google Maps y pueden ver hasta el color de tu casa.

Pueden entrar a tu perfil en redes sociales y saber qué hiciste el fin de semana, porque somos buenos para publicar a dónde fuimos a comer, dónde fue la fiesta, dónde andamos. Además de quererte hacer depositar dinero, lo que van a intentar es que no cuelgues el teléfono para presionarte, y te pedirán que te vayas a otro lugar, a un hotel, que te escondas en una iglesia, una unidad deportiva o un terreno baldío, para que no puedan localizarte.

Siempre acércate a alguien y ten a la mano números de tus familiares para comunicarte con ellos. Tengan confianza en Seguridad Pública, en Fiscalía y en personal del ayuntamiento, los cuales vamos a estar siempre atentos a cualquiera de estas situaciones.