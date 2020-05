Piden comerciantes que les permitan volver a trabajar

El pasado 6 de mayo, a las 11 de la mañana, poco más de 100 comerciantes se reunieron en las puertas del palacio municipal, entre ellos un grupo importante de tianguistas, encabezados por los abogados Ramiro Aguirre Aguirre y Marco de la Loza.

Su petición directa es que se les permita abrir sus comercios para aprovechar el 10 de mayo. Se permitió que entraran al palacio municipal siete personas para tratar el asunto con las autoridades presentes. Marco de la Loza dijo que se está haciendo insostenible el pago de trabajadores, renta y demás servicios, amén de la cartera vencida con los proveedores.

La presidenta municipal dijo que ella entendía la situación de todos los comerciantes, pero que estaban obedeciendo los mandatos del gobernador del estado y que no podía tomar una decisión. Dijo que que hacía unos minutos había hablado con el gobernador Enrique Alfaro, quien le reafirmó que hasta el 15 de mayo, de no ocurrir ningún contagio en Arandas, se podría empezar poco a poco a regularizar la apertura de los negocios.

Ramiro Aguirre le recordó que los ordenamientos del Presidente de la república y del gobernador del estado no tenían carácter de decreto, sino que son acuerdos y que cada municipio conforme al artículo 115 de la constitución mexicana tiene autonomía para tomar sus propias determinaciones.

El síndico municipal recordó la importancia de cuidar la salud de todos los arandenses, señalando que se ha trabajado de manera que todavía no hay ninguna persona contagiada. Se reiteró que no habrá concesión alguna hasta no recibir órdenes del Gobierno del Estado.

Ahí hubo un cambio en la reunión pues una persona pidió la palabra para señalar la problemática del río Colorado, donde las aguas negras y la gran cantidad de maleza generaban un fétido olor y la proliferación de mosquitos, otro problema de salud para Arandas.

Luego se volvió al tema original, donde la discusión se centró en las vinaterías disfrazadas de tiendas de abarrotes, en los bares abiertos y en negocios no esenciales también abiertos. Al final, la conclusión fue que hasta el 17 de mayo se puede plantear la reapertura escalonada del comercio arandense.

Comentarios