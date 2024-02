Pide titular de OPD no usar agua potable como tema político

El ingeniero Francisco Arámburo Sánchez, director del OPD de Agua Potable en Arandas, conversó con este medio para reportar los resultados obtenidos en temas de pago de servicios durante el primer mes de 2024.

-Tan solo en enero cerramos con 31 millones 300 mil pesos. A pesar de los malos comentarios que algunos regidores han tenido sobre esta área, demostramos que hemos trabajado mucho por el tema del agua potable aquí en Arandas, que los números no mienten y vuelvo a dar las gracias a la ciudadanía, porque ahora sí que se pusieron la camiseta en el tema del agua. Pudimos atender a cada persona, cualquier duda y comentario.

-¿El agua potable en Arandas es autosuficiente o sigue siendo subsidiada?

-Para el agua potable nos quitaron este recurso por parte de los regidores, la verdad una decisión buena, si se pudiera decir, porque el agua potable ya es autosuficiente. Nada más hay que acordarnos que con el tema del rastro, el regidor del rastro, que ponga atención ahí porque no paga el agua.

El rastro no estaba presupuestado en sus proyectos, ahora cuando hicieron el presupuesto 2024, no sé si lo contemplaron y ahí sí le hago una llamada de atención al regidor del rastro para que vea cuánto es el gasto. Ni siquiera sabe cuánto es el gasto de agua del rastro y no creo que lo haya tenido contemplado en el presupuesto 2024.

El anterior grupo que operaba el rastro sí pagaba el agua, y a pesar de que nos quitaron los recursos del ayuntamiento, la verdad que no nos pega absolutamente nada porque el agua potable es autosuficiente. Es la primera ocasión de la historia del agua potable que somos tan autosuficientes que pese a quien le pese, hacemos obra pública.

Creo que es un tema más de envidia y de coraje, porque saben perfectamente que en los otros ayuntamientos no lo podían lograr y en esta ocasión sí lo podemos lograr, están las cuentas transparentes y la invitación es a que dejen hacer uso el agua potable como tema político.

-Al pagar sus servicios, la gente recibe un boleto para la rifa de un vehículo. ¿Cuándo se realizará ésta?

-El 27 de febrero será la rifa; hago la invitación a la ciudadanía a que si todavía no han pagado sus servicios, todavía en febrero y marzo tienen 5% de descuento, pero hasta el 27 de febrero se podrá participar en la rifa.