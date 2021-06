Pide Juan David Guzmán a la gente que razone su voto

Juan David Guzmán Morales, candidato a la presidencia municipal de Arandas por Morena, respondió para NotiArandas a la pregunta de ¿cómo ve el cierre de campaña, como candidato?

-Con los cierres de campaña lo que hacemos es invitar a la gente a que salga a votar el día 6 de junio. Tenemos que invitar a la ciudadanía también a razonar su voto, a pensarlo y a definir qué es lo que le conviene a Arandas.

Debemos ofrecerles una propuesta real, lamentablemente nos estamos equivocando quienes pretendemos gobernar porque nos hemos ido por el lado del show, de la faramalla, del día fiesta, cuando la ciudadanía lo que necesita es de un gobierno cercano, con obras y servicios, pero sobre todo cercanía. Ojalá que estos cierres de campaña sirvan para que las personas terminen de decidir por quién van a votar.

-¿Qué reflexión le deja este cierre?

-Para mí ha sido muy placentero llegar a la final de esta campaña, porque la hemos disfrutado desde el primer momento. Nos han permitido entrar a las casas, incluso hasta la cocina; no tenemos enemigos, son adversarios políticos, diferentes proyectos y que incluso les agradezco mucho a cada uno de los candidatos que se presentó en la contienda porque de ellos aprendí bastante, de ellos incluso entendí más que debemos ser más cercanos a la ciudadanía. Les agradezco mucho que junto conmigo hayan formado parte de este proyecto que finalmente se llama Arandas.

A mí en las calles la ciudadanía me ha hecho sentir que lo que necesitan del gobierno es cercanía y compromiso real en sus necesidades, yo se los agradezco mucho y también agradezco mucho el acompañamiento que me ha dado la sociedad en general, cada colonia, cada barrio, el acompañamiento que me ha hecho mi familia y mi equipo de trabajo, mi coordinador, quien nos asesora, los regidores, todo el equipo de producción.

A todos les agradezco mucho y muy en especial a los medios de comunicación que nos han dado la oportunidad de transmitir nuestra propuesta a la ciudadanía, pero que también son parte importante de un proyecto que se llama Arandas. Por eso en voz del periódico NotiArandas le agradezco de nuevo bastante a los medios de comunicación y de aquí les digo que espero y me den la oportunidad de gobernar los próximos años, de servirles y que antes de ser medios de comunicación también votan, espero que me den su voto el 6 de junio.

-¿Un mensaje para los ciudadanos?

-La ciudadanía debe revisar cada proyecto con detenimiento, quiero invitarlos a que este 6 de junio salgan a votar independientemente por quien ellos quieran, por quien ellos decidan, lo importante es que hagan un ejercicio democrático de la vida de Arandas, porque es un proyecto donde se trata de que nuestro municipio esté mejor y para que esté mejor los ciudadanos deben decidir si ven en mí una opción y una oportunidad de mejorar nuestro municipio. Les agradezco mucho y les pido que el día 6 de junio salgan a votar desde temprano por Morena, en las urnas que les correspondan.

