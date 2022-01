Opina regidor de oposición sobre los primeros 100 días de gobierno municipal

Juan David Guzmán Morales, regidor del Ayuntamiento de Arandas platicó con NotiArandas sobre los primeros 100 días de gobierno, considerados por muchos expertos en política como “la carátula los próximos 3 años de gobierno municipal”. Al respecto, indicó:

El gobierno municipal traía ya un camino recorrido de tres años, siguió la administración, pero hicieron cambios en algunas direcciones. He percibido que en estos tres meses se han seguido haciendo obras, pero también veo un desorden dentro del Ayuntamiento.

Noto un gobierno municipal con poca apertura, sobre todo con los regidores, a que participen y a que trabajen en conjunto en diferentes cuestiones que tienen que ver con los arandenses. Creo que la presidenta municipal se siente agredida cuando hay ciertas opiniones de parte de los regidores de oposición, pero considero que se debe trabajar en equipo.

En cuanto a obra pública, van caminando las cosas porque se están haciendo calles y se están tapando baches de algunas vialidades, pero el gasto es otra cosa, tenemos que revisar el precio.

La gente lo que quiere ver es que se esté trabajando y tenemos que ser realistas, efectivamente, hay calles que se están haciendo y en estos tres meses se han inaugurado algunos tramos. A los ciudadanos no se les cobra ningún peso y ellos quieren ver resultados, pero nosotros como regidores debemos pedir cuentas y es ahí donde se cierra el gobierno municipal.

En cuanto al comercio, hay cierto desorden en nuestro municipio, tanto en las plazas públicas como en varias calles por el comercio ambulante. No se tiene una visión objetiva del ordenamiento municipal y eso no está bien. Arandas está en crecimiento, hay mucho recurso económico, tenemos que ser más ordenados, un municipio más presentable.

El gobierno municipal ha hecho cambios en algunos temas importantes, que después la gente evaluará si es bueno o malo, por ejemplo, las tradiciones con los altares de muertos que hicieron en el panteón municipal, con las posadas y con la rosca de reyes.

En el tema de seguridad pública, creo que sigue faltando mucho, sobre todo en los últimos días vemos muy poca presencia de elementos de seguridad pública en las calles. Creo que no se les está capacitando como debería ser y siento que tienen menos cercanía con los ciudadanos.

Hay que invertirle más a esa institución, y hablando de todo eso en general, termino diciendo que si estos primeros cien días son el reflejo de los próximos 3 años, vamos a tener un gobierno cerrado, con mucho desorden sobre todo en la presidencia municipal, porque cuando acuden los ciudadanos, no saben con quién dirigirse, no saben quién los va a atender.

No saben si es la presidenta quien va a tomar las decisiones o las tomará un tal Rodrigo (sic), quien anda por todas partes y yo no sé ni quién es, ni qué hace, pero al parecer los ciudadanos tienen que ir con él a resolver los asuntos y no con la presidenta municipal.

Pero sí, insisto en que es una administración sin pies ni cabeza. Si están haciendo obras se les reconoce y seguramente las seguirán haciendo, porque se les va a invertir a nivel estatal. En la federación vamos a ver qué podemos hacer.

En cuanto al tema de salud, ha sido penoso que los ciudadanos prefieran fiesta a cuidarse, creo que no se han tomado las medidas adecuadas o que no han sido estrictos, con eso tenemos que poner atención. Ya se verán después los resultados. Y hablando de salud, en el sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús el personal es más homogéneo, son muy amables y atentos. Nos tocó que nos atendieran y estuvieron muy al pendiente y atentos. Están tratando de equiparse y veo a la directora con mucha voluntad.

Por último, me sorprende ver un Arandas tan sucio, en las calles tenemos que poner más atención en la limpieza del municipio. Ojalá no tarden tres años en cambiar todo lo malo, porque si siguen pasando las mismas cosas que estos 100 días, salvo el tema de obra pública, creo que vamos a estar sin visión, sin una guía a donde seguir. Pienso que durante la marcha van a empezarse a abrir y a cambiar, espero que así sea, sino a trabajar con lo que se tiene.