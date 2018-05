Omar Hernández presentó su planilla

El viernes 27 de abril, al filo de las 8 de la noche y ante más de 200 priistas en la lateral de la calle Francisco I. Madero, frente al comité del PRI, se hizo la presentación de la planilla que competirá por la presidencia municipal por ese partido, encabezados por Omar Hernández.

Omar Hernández se dirigió a los presentes para compartirles su discurso. “En los próximos días vamos a recorrer el municipio, recorrer las colonias, a andar en los barrios, a estar en las rancherías, comunidades, delegaciones, y a decirle a la gente que juntos hemos vivido experiencias que le han hecho bien a Arandas y que juntos hemos construido mejores cosas y mejor calidad de vida para nuestro municipio. Habremos de dialogar con la gente y comprometernos a hacer las cosas con trabajo, con honestidad, con dignidad y escuchando cuáles son los problemas del municipio.

“Ya nos conocen, saben que nos comprometemos con lo que sí podemos hacer, no vamos a ganar ningún voto ni mintiéndole a la gente ni dándoles falsas expectativas. Nadie tiene una varita mágica para resolver lo que le hace falta a todo Arandas ni creemos que haya dinero que alcance para resolver todo, pero sí tenemos la voluntad y la capacidad, conocemos el municipio y eso es una gran ventaja y una gran posición que nos da este gran equipo, de encabezar el mejor proyecto. Están aquí las familias de Arandas, está la gente convencida y les quiero hacer una pregunta porque quiero que se den cuenta los de enfrente, levante la mano quien vino por voluntad propia. Todos, nos mueve la convicción, nos mueve Arandas, aquí no nos mueve la cartera”.

“El Arandas de hace seis años no es el mismo Arandas de la actualidad, hay mucha gente que bajo estos gobiernos con visión, con claridad y con trabajo se han beneficiado, y los próximos años serán mejores. Tenemos un proyecto con una visión de largo alcance; tenemos a los mejores candidatos a diputados locales y federales, y les hemos pedido que regresen, que no solamente cuando necesiten el voto vengan, que nos ayuden a hacer obras importantes para nuestro municipio”.

“Aquí no hicimos alianzas abajo del escritorio, que nos avergüencen; aquí no dejamos la dignidad tirada en el suelo, que la gente sepa que en este partido somos gente con valores y principios y que no con el afán de ganar una elección hacemos alianzas absurdas. Estamos en contra del aborto y a favor de la familia, aquí manifestamos que no hemos perdido la vergüenza y que no le debemos nada a nadie, aquí no hubo reparto de cuotas entre las familias que siempre han empañado el progreso de Arandas. Aquí lo único que le debemos es a nuestra gente, a la que le tenemos que dar cuentas y resultados, por eso hay que salir los próximos días a decirle a la gente que no se confunda la capacidad, las relaciones, el trabajo y la historia. No se puede comprar con recursos, se gana con trabajo, esfuerzo y dedicación. Sabemos hacer las cosas y las vamos a hacer porque aquí está el equipo que sí sabe y nosotros sí podemos”.

También tomó la palabra el candidato a diputado suplente, Alan Soto, quien señaló que Omar Hernández es el mejor y había que votar por él. Por su parte Salvador López Hernández aplaudió la unidad de los priistas y dijo que estaba dispuesto a apoyarlo en todo lo que necesitara para la campaña. Después se ofrecieron tacos a los asientes y se dio por terminada la presentación de la planilla.

