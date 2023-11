No hay afectación en Hospital del Sagrado Corazón de Jesús por llegada del Hospital Regional

La Dra. Kenia Yolanda Dávalos Vivanco, directora del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús en Arandas, conversó con este medio para detallar los avances y cambios que se han generado en esta institución, a dos años de su llegada.

-El tiempo que he tenido yo aquí trabajando, me he dado cuenta de que hemos crecido favorablemente en consultas, intervenciones a los pacientes, emergencias que aquí se atienden, etc. Es un crecimiento constante, somos un hospital pilar aquí en la ciudad para la atención a la población.

-¿Cómo ha sido el ajuste con la llegada del Hospital Regional Universal?

-En el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús sigue siendo el mismo trabajo, seguimos atendiendo a los pacientes del ayuntamiento y estamos abiertos a la población en general. En los primeros meses sí se vio que bajó un poco el trabajo porque se abrió el hospital del IMSS, pero ahora nuestro trabajo sigue siendo el mismo y tenemos a nuestra misma población de pacientes.

-Además de los 4 mil pacientes del ayuntamiento, ¿cuál es su universo de pacientes?

-La población de Arandas en general, cualquier persona puede acudir, pero sí tenemos una gran población en cuando a personas y pacientes accidentados: accidentes en moto y automóvil son el día a día de los pacientes que recibimos nosotros aquí. Debemos trabajar con vialidad para evitar los accidentes, trabajar en la concientización de los papás también para saber a qué edad le puedes o no brindar un automóvil o una motocicleta a tus hijos, y con la población en general para tener los cuidados correctos al momento de manejar.