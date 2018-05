Movimiento Ciudadano recorre las calles de Arandas

Anabel Bañuelos, junto con sus compañeros de planilla y grupo del equipo de Movimiento Ciudadano, se dieron a la tarea de tocar puertas y platicar con los ciudadanos de la calle Zaragoza de nuestra ciudad.

Las amas de casa reclaman el agua potable de tal manera que pareciera que vivimos en un desierto, pues prácticamente es la petición de todas las señoras -por lo menos en la campaña de Movimiento Ciudadano-. Parecía una peregrinación de buena voluntad más que una visita política, a tal grado que en una casa, desde el balcón del segundo piso le lanzaron pétalos de rosas a la candidata.

Las familias reclaman por los baches de las calles, así como por el estado de las banquetas. Del alumbrado público, dicen que prácticamente Arandas es un pueblo a oscuras, pero al final de cuentas una vez más la petición de agua potable surge en toda conversación. Había felicitaciones por las caras nuevas en la política, caras que eran conocidas en la asistencia social, en la escuela, pero no en la política. Aunque el caminar es largo y cansado, los rostros de los candidatos a presidente municipal y a regidores tenían rasgos de satisfacción por el diálogo con los ciudadanos.

“Me reciben contentos”: Anabel Bañuelos

Anabel Bañuelos Ramírez, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, dijo a NotiArandas que la constante en sus visitas a las distintas calles de Arandas, es el trato. “Me han tratado muy bien, estoy muy contenta porque me reciben muy contentos”.

-¿Cuál es la principal petición que le hacen?

-El agua, la luz, las calles, el bacheo.

-¿A qué se compromete con ellos?

-Nosotros nos vamos a comprometer a hacer un buen bacheo y arreglar sobre todo las necesidades que se ocupan en Arandas.

-¿La gente se compromete con Anabel?

-Claro, abiertamente.

-Todas las banquetas están como para no caminar… ¿Usted se comprometería a arreglarlas?

-Ese es un proyecto que ya traía desde la vez anterior, que es un gran problema porque no hay para discapacitados, no hay para las carriolas y pues sobre todo para las personas de la tercera edad, que es muy peligroso y se pueden caer. Aquí hay un Colegio de Arquitectos, y ¿por qué no aprovecharlos a ellos para que hagan un buen proyecto?

-¿Ha pensado en hacer de Arandas una verdadera ciudad?

-Hay que hacer un buen desarrollo porque Arandas está creciendo muchísimo y nos está comiendo, si no nos ponemos abusados, va a ser un gran problema sobre todo en todos los servicios públicos.

-¿Está lista para la parte final de su campaña?

-Nosotros estamos trabajando, mi gente ya está trabajando para todo lo que se viene y estoy preparada.

