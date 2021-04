Morena presentó su planilla

El partido Morena en Arandas convocó a rueda de prensa para dar a conocer a los integrantes de su planilla. La rueda de prensa fue dirigida por Isaac Islas, quien habló de la idea de llevar al triunfo al partido que hoy gobierna a nivel federal, para luego darle paso a quien encabeza el proyecto, Juan David Guzmán Morales, quien señaló que había buscado perfiles apropiados para cubrir todas las necesidades en el municipio.

Sin más preámbulos empezó a presentar uno a uno a quienes conforman el equipo de Morena, nombrando primero a quienes serán regidores titulares como Olga Lidia Jiménez Álvarez, como síndico Felipe Guzmán Torres, luego Estefanía Mares Hernández, Aldo Morales De Anda, Lorena Ysabel Zavala Martínez, Karen Estefanía Pérez Martínez, José Luis González Martínez y Brenda Guadalupe Hernández.

Como suplentes Ismael Aguilar López, Rosa Adriana Padilla Castellanos, Enrique González Hernández, Diana López García, Israel Villaseñor Jiménez, Cinthya Berenice Plascencia, Vanessa Hernández López, Jaime Antonio Martínez Hernández y Marco Axel Aguirre Hernández.

Ese es el grupo de suplentes, donde cabe destacar que varios de ellos hasta ahora no habían participado en política partidista de forma abierta, o al menos no en busca de una posición por elección popular. Quien tienen más experiencia en este grupo es Juan David Guzmán Morales, que se ha desarrollado como secretario particular y oficial mayor.

Olga Lidia Jiménez Álvarez actualmente es regidora con licencia, Felipe Guzmán Tavares quien ya había estado como regidor suplente, José Luis González Martínez, quien en su andar en la política ha sido funcionario público y gestor durante varias administraciones, así como Jaime Antonio Martínez Hernández, quien ha sido un activista dentro de la política.

