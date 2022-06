Modifican concepto de funeraria comunitaria

La funeraria comunitaria que pertenece al Ayuntamiento de Arandas cambia de nombre, de acuerdo a lo informado por la licenciada Adriana Rodríguez, encargada del proyecto.

“Tomamos esa idea en conjunto con la presidenta municipal, de sensibilizar que no fuera un servicio, aunque sabemos que depende del municipio, es un nombre muy crudo tal cual el de “municipal”, porque de repente tenemos la idea de que lo municipal no sirve. Optamos por darle esa sensibilidad y que la gente se sienta confiada y en casa, y sienta que hay ese confort y esa comprensión desde el nombre, que ahora es Funeraria Santa María de Guadalupe”, acotó.

Por otro lado, dijo que trabajan para ofrecer mejores productos. “Tenemos ya algunos cajones de servicio para que la gente se sienta cobijada, es calidad y hemos estado avanzando. La gente se ha estado dando cuenta del tipo de servicio, el tipo de sala que tenemos y que no es algo denigrante, es algo de calidad”.

Sobre sus diferenciadores, consideró que “tenemos una sala que no la tenemos oculta, la tenemos a la vista de las personas, y hace la diferencia. Además nuestros precios y el servicio y la comprensión que tenemos, no porque los particulares no lo tengan, pero incluso los días 24 de cada mes vamos a realizar un rosario abierto para toda la ciudadanía, de 7 a 9 de la noche. Vamos a ofrecer café, té y algunas piezas de pan, no con intención de que la gente se ofenda sino de que la gente se sienta apapachada, hacerlo por los que ya no están, por los que ya se velaron, y es algo del municipio y de la gente. El rosario será aquí en las salas de velación, para que la gente las conozca”.

Finalmente, recordó que cuentan con un teléfono de atención permanente, las 24 horas del día, el 348 102 8676. “Está abierto las 24 horas para cualquier duda o aclaración, también tenemos la página de Facebook de la funeraria que es Funeraria Santa María de Guadalupe, y pueden dejar sus comentarios e inmediatamente les respondemos”.