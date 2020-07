Mientras los ciudadanos no crean en la pandemia, no se frenarán los contagios: Guadalupe Samoano

Guadalupe Samoano, regidora de la comisión de Salud del Ayuntamiento de Arandas, informó de manera detallada la situación actual que vive Arandas con la pandemia por COVID-19, pues se ha incrementado exponencialmente el número de contagiados hasta cerrar el domingo 12 de julio con 30 confirmados.

-Mira, con todo respeto es la última vez que tocaré el tema en una entrevista de lo que sucede del tema del COVID. No es porque esté molesta, pero sí tenemos 30 casos ya registrados en nuestras estadísticas estatales y federales, otros que han fallecido y otros que no se registraron.

¿Por qué te digo que es la última vez? Porque en mi espacio de ciudadana que soy, yo intenté hacer conciencia de lo que para mí era una conciencia personal de cada ser humano, el intentar seguir el lineamiento de prevención para evitar más contagios, porque esto no ha terminado y esto a como vamos no lo quiera Dios, puede sobrepasar y entonces veremos en qué circunstancias estaríamos.

Yo me dediqué como ciudadana a platicar aquí, allá, y curiosamente un día, te lo voy a platicar como una anécdota, llegué a una tienda de abarrotes grande, estoy de espaldas y estaba el dueño platicando con un cliente y alcancé a escuchar que le dijo, que yo en su momento inventé el primer caso y después los demás y que la gente ya no creía porque de los mismos funcionarios salió la versión de que se había inventado el caso o los que venían, porque esperábamos que se llegara un recurso.

Yo sonreí, nada más me giré y le dije, véalo como una conciencia ciudadana, usted y yo parecemos de la misma edad, entonces creo que a usted y a mí nos afectaría más si realmente fuera cierto.

Entonces ahí entendí que la gente cree lo que le conviene creer. En primer lugar, no podíamos esperar un recurso porque nuestro hospital, ya lo dije en la entrevista anterior, no tiene el permiso de atender pacientes de coronavirus, solo los doctores estabilizan a las personas e inmediatamente se derivan a un hospital certificado para la pandemia.

Nunca me he opuesto a que la economía se reactive, soy de las primeras que voltea y digo que la economía se tenía que reactivar porque vivimos en un municipio donde no tenemos el suficiente dinero para aguantar esta crisis de cerrar negocios.

Intenté también con las autoridades correspondientes, compañeros míos, etc., que se hubiera hecho con más responsabilidad, que se usara el cubrebocas, que nos quedáramos en casa, que no hubiera fiestas, que no estuviéramos en la plaza.

Los ciudadanos no hacen caso, por eso hoy digo que es la última vez que tocamos este tema. Se necesita que los ciudadanos y funcionarios crean que existe la enfermedad, que existen los contagios. ¿Cómo se puede poner orden si los mismos ciudadanos no ponemos de nuestra parte para llevar a cabo?

