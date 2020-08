Los panistas de Arandas no quieren una coalición en la siguiente elección: regidor

Juan Pablo Camacho Vivanco, regidor del PAN en Arandas, conversó con NotiArandas sobre la posibilidad de su partido repita una coalición en la siguiente elección.

-El comité municipal ha tenido reuniones con varios panistas, la mayoría de ellos han manifestado su interés de que no haya una coalición, o si la hay, que la encabece el PAN. Eso es lo que la mayoría de panistas ha comentado, pero la decisión del comité estatal todavía no la conocemos, ni la decisión nacional. Hay que esperar para que nos den las indicaciones y ver si vamos a ir solos o en coalición.

-¿Cómo ve la ciudadanía a sus posibles aspirantes?

-Es muy pronto en este momento para hablar de candidatos, pero son libres de tener la intención todos los panistas, cualquier miembro del PAN o afín al PAN puede levantar en el momento que ellos quieran la mano, más no es un hecho que vayan a ser ellos los elegidos, porque todavía ni siquiera tenemos definida la elección de nuestros candidatos.

-¿Cree que la directriz de repetir la alianza PAN-MC aplique en Arandas?

-No. Creo que no tiene nada que ver, yo creo que los municipios pueden resolver distinto, la comisión permanente puede resolver que vayan algunos o que no vayan, yo insisto que debemos esperar tanto para mencionar candidatos como para mencionar si habrá o no coalición.

-¿Es muy complicado mantener un cabildo unido?

-Con mi experiencia como regidor no veo que sea tan difícil llevar a cabo una buena unión y comunicación, algo que ha faltado en esta administración y creo que hablando se entiende la gente. Todos los compañeros regidores que estamos en esta administración ha quedado claro que estamos viendo por el bien de Arandas, es solo ponernos a platicar para que fijemos el mismo rumbo y no estar uno para un lado y otro para otro. Al final es cuestión de comunicación, si yo fuera el presidente tendría mucha comunicación con los regidores y estoy seguro que de esa manera habría un buen cabildo y un buen gobierno.

-¿Por qué hoy el PAN parece bloque opositor?

-Porque como nosotros empezamos a ver que Movimiento Ciudadano tomaba decisiones arbitrarias en contra de los principios, incluso de algunos regidores, sin comentarnos a nosotros como fracción panista cuál era su forma de pensar, nosotros fue que empezamos a señalar los errores que había en esta actual administración.

No es por poner la contra ni por hacer un daño al municipio, ni mucho menos a quien gobierna, nosotros siempre hemos estado cuidando los intereses de los arandenses y en determinado momento lo empezamos a señalar cuando vimos que se estaba desviando un poquito el rumbo, de hacer el bien.

Hemos señalado que para enderezar ese rumbo para eso estamos, para legislar, para señalar lo que está bien y señalar lo que está mal y lo que está bien siempre nos van a ver votarlo a favor, pero lo que está mal siempre iremos en contra.

Comentarios