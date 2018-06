Los compromisos de Anabel Bañuelos y Enrique Alfaro en cierre de campaña

En el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en Arandas, tanto Anabel Bañuelos como Enrique Alfaro refrendaron sus compromisos con los arandenses de manera directa.

Estas son las transcripciones de sus discursos:

Anabel Bañuelos: “Aquí delante de Alfaro, delante de Clemente y de Mara, les digo que vamos a luchar por ustedes. En salud estamos muy mal, si vamos a las comunidades y rancherías no tienen medicamento los centros de salud, están deshabilitados. Tendremos todos los parques y jardines en Arandas en buenas condiciones; necesitamos deporte para que los niños no tengan obesidad y sobre todo que no tengan alcoholismo y drogadicción. Necesitamos hacer infraestructura, mejores carreteras y sobre todo un mejor bacheo en Arandas”.

Enrique Alfaro: “Este domingo primero de julio juntos vamos a demostrarle a todo México que podemos ganarle a los partidos de siempre, a los que traicionaron la confianza del pueblo y le fallaron a la gente. Andan diciendo que tenemos hasta un acuerdo con el candidato del PRI de aquí de Arandas, que quede claro, yo le voy a ayudar a Anabel a que gane, yo no tengo alianzas con nadie. Con el PRI ni a la esquina, nosotros no vamos con ese proyecto. Decidí ser candidato solo de Movimiento Ciudadano y lo hice por una razón de congruencia personal, porque creo que si gano esta elección la tengo que ganar bien, como empezamos hace seis años”.

“Si yo hubiera ido en alianza con otros partidos no hubiera sido con la gente buena del PAN o del PRD de aquí de Arandas, sino con los dirigentes, la clase política, los de arriba, esos son otra cosa y yo con ellos tampoco voy pero al PAN de aquí de Arandas quiero reconocerle su solidaridad, su apoyo y su confianza. Se ha consolidado este frente, es un honor luchar por ustedes. El día de hoy tenemos la posibilidad de sumar esfuerzos en una sola lucha, parar en seco a lo peor de nuestro pasado, a un partido que representa la corrupción, la ineptitud y el cinismo”.

“En la propaganda del PRI veo frases que de verdad ya no sé si reír o llorar, como tú mandas, vamos contigo, te queremos mucho; y cuando tienen la posibilidad de representar al pueblo no levantan la mano por los intereses de la gente, sino levantan un puñal que nos encajan por la espalda y traicionan al pueblo de México. Vengo a invitarlos a que no se nos olvide, a que tengamos memoria, cuánto más vamos a tolerar las mentiras del PRI, qué le vamos decir a nuestros hijos y nietos si permitimos que el PRI vuelva a ganar una elección. Ya vimos lo que sucede, y lo digo con mucho respeto también para la gente de base del PRI, los priistas de corazón y buenos; contra ellos no es nuestra lucha, nuestra lucha es contra los que regresaron a gobernar este país y demostraron una vez más que no solamente no aprendieron la lección, sino que regresaron corregidos y aumentados”.

“Hace 18 años hubo un hombre que se apellida Fox, que le dijo a los mexicanos que si sacábamos al PRI de Los Pinos todo iba a cambiar. El PRI llevaba más de 70 años en el poder, los mexicanos en el año 2000 sacamos al PRI de Los Pinos y la pregunta es ¿qué cambió en este país? Lo que hay es más violencia, más pobreza, más desigualdad, porque no cambió el sistema político , quedaron los mismos grupos de interés, los mismos poderosos mangoneando a la nación. Se fue el PRI, llegó el PAN; se fue el PAN y tómala que regresa el PRI, pero no cualquier PRI, sino el PRI de Peña Nieto, de los gobernadores corruptos como el de Veracruz, de la Casa Blanca, de las reformas que presionaron a México”.

“¿A poco al pueblo de Arandas ya se le olvidó la reforma energética? nos mintieron diciendo que iba a bajar el precio de la luz, del gas, de la gasolina y lo que hicieron fue privatizar lo último que quedaba en la nación. Se atrevieron a postular de candidato a la presidencia de México nada más y nada menos que al hombre que aprobó el gasolinazo al inicio del año, al que era el secretario de Hacienda, que se apellida Meade y ahí lo ven también, véanle al sonrisa que no mata ni una mosca pero son la misma mafia que ha secuestrado a México”.

“Hoy no venimos a pedirles votos, vengo a invitarlos a tomar conciencia y entender que es nuestra responsabilidad dejarle a nuestros hijos un mejor futuro. Nos han querido tumbar de todas las formas posibles; he demostrado con hechos que yo no soy un político ladrón ni un político mentiroso. Hace tres años cuando andaba en campaña en Guadalajara, le dije a los tapatíos que si ganábamos la elección íbamos a lograr que no hubiera un solo joven estudiante de prepa que tuviera que dejar la escuela por falta de dinero, dije que iba becar a todos los estudiantes de prepa de Guadalajara y cuando dije eso salieron los del PRI a decir Alfaro es un mentiroso, ese pelón no va a cumplir, de dónde lo va a pagar”.

“Pregunten dos años después, hoy todos los estudiantes de prepa de Guadalajara que necesitan una beca están becados por el gobierno. Hace tres años dije que íbamos a ayudar en serio a las mujeres y más cuando son jefas de familia. ¿Qué ha hecho el gobierno siempre? El Gobierno Federal hizo un programa de apoyo que da poquitito dinero a un pequeñito grupo de mujeres; casi siempre les ayudan a las que son amigas del PRI, no a las que tienen realmente necesidad, las que verdaderamente necesitan apoyo nunca reciben nada”.

“Lo que hicimos fue organizar a las mujeres en cooperativas, les dimos capacitación con las mejores universidades de la ciudad, les dimos asesoría con las mejores incubadoras de negocios que hay en Guadalajara, les dimos un crédito a fondo perdido de cuando menos 100 mil pesos para marcar su negocio, pero como sabíamos que eran mujeres que vivian al día, que tenían que mantener a sus casas todos los días, les pagamos un sueldo mensual durante al menos un año para que no se rindieran, y ¿saben lo que pasó? Hoy más de cinco mil mujeres que no tenían ni sueldo ni esperanza, hoy son empresarias, son dueñas de su futuro. Les cambiamos la vida. ¿Cuánto creen que cuesta becar a todos los estudiantes de prepa de Guadalajara? ¿Cuánto creen que cuesta darles un sueldo mensual a más de cinco mil mujeres durante un año? Cuesta cientos de millones de pesos, y la pregunta es, ¿de dónde salió el dinero? La respuesta es muy sencilla: de no robártelo”.

“Cuando uno revisa las finanzas del estado pues de lo que te das cuenta es del tamaño del cinismo de quienes gobiernan; nada más en la primera revisión encontramos casi cuatro mil millones de pesos al año que se van a los lujos de los gobernantes. Cuando el gobernador viene a visitar aquí a su cuate el alcalde se viene en su helicóptero, no se da cuenta del estado de las carreteras”.

“Hago un paréntesis; me comprometí a que desde el primer día de mi gobierno el helicóptero que tiene Aristóteles ahí en Casa Jalisco estacionado para pasearse con su cuates, lo voy a entregar a la Secretaría de Salud para que se dedique a atender emergencias médicas en los municipios más pobres de Jalisco. No voy a andar jamás en helicóptero, y con esas cosas que parecen pequeñas, si cortamos el gasto en celulares, viajes, viáticos, comidas, restaurantes y los lujos del gobierno, vamos a ahorrar para hacer realidad los proyectos de los que aquí se habló”.

“Me comprometo con ustedes y con Anabel a que vamos a arreglar toda la red carretera estatal, pero particularmente vamos a poner énfasis en Arandas y en los altos de Jalisco por ser una región altamente productiva. Vamos a mejorar la infraestructura carretera y quiero comprometerme con Anabel para apoyar al campo de Jalisco, vamos a hacer muchas cosas en el campo. Ya Mara Robles habló del apoyo a los productores de leche, ya quedamos en que no nos va a temblar la mano, no va a haber una sola empresa y no me importa que sean los gigantes productores de leche, nadie va a poder vender un producto que no sea de leche diciendo que es de leche”.

“Vamos a ayudar a los productores del campo en serio, pero de entrada me comprometo con mi amiga Anabel a que los primeros tres meses de nuestro gobierno vamos a entregarle a Arandas un módulo completamente nuevo de maquinaria de manera permanente para apoyar a toda la gente que trabaja en el campo, arreglando infraestructura de caminos sacas cosechas, abrevaderos, todo lo que hoy está abandonado. Arandas va a tener un módulo completo permanentemente para apoyar a la gente del campo y quiero dejar mi compromiso como ya lo dijo Mara, lo platiqué también con quien es nuestro candidato a diputado federal de Movimiento Ciudadano, y hasta hace unos días el rector general de la Universidad de Guadalajara, ya quedamos en el compromiso de honrar el apoyo que se le dio a este municipio por parte de don Félix Bañuelos, un hombre extraordinario porque entregó el terreno para construir el centro universitario”.

“Vamos a ayudar con las gestiones de nuestros diputados federales y locales, por eso es muy importante que ayudemos a llegar al Congreso Federal a quien nos va a ayudar a conseguir recursos para lograr estos proyectos, Daniel Guadalupe Romo, candidato a diputado federal por este distrito. A Lupe le vamos a comprometer para ayudarle a Anabel a conseguir los recursos para renovar toda la red de agua potable de Arandas, para dar un servicio de calidad a todos sus habitantes. Estamos muy cerca de hacer realidad cosas que ya se hicieron en Guadalajara y en Tlajomulco, ahora las vamos a hacer en Arandas, como darle a los niños de toda la educación básica uniforme, mochilas, útiles, zapatos de calidad, no como los que da el Gobierno del Estado, que las mochilas se deshacen a los tres días”.

“Vamos a desarrollar el sistema de becas para estudiantes más grande que se haya hecho en la historia de Jalisco, vamos a ayudar a las mujeres, vamos a tener el doble de población de adultos mayores beneficiados por programas sociales. A partir de que inicie este gobierno vamos a parar en seco a la delincuencia, con todo el peso de la ley; no nos va a temblar la mano. De qué sirve que yo venga aquí a decirles que vamos a tener mas policías, más patrullas, más cámaras de vigilancia si tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia que deja libres a 9 de cada 10 delincuentes que se detienen”.

“Es un sistema para que los delincuentes estén en la calle y no en la cárcel, y eso no se explica más que por la corrupción que hay en el poder judicial. Eso es la refundación de Jalisco, limpiar los poderes públicos. Queremos cambiar el sistema político y poner de ejemplo a todo México que en Jalisco sabemos hacer las cosas. Vamos a honrar la confianza de la gente, hoy quiero pedirles en medio de todo lo que se ha dicho, en medio de esta idea, un voto parejo para que las seis boletas que van a recibir este domingo puedan ayudarnos cruzando el águila naranja. Necesitamos su apoyo y su confianza, solo venimos a pedirles eso”.

