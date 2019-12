Llegan los mototaxis a Arandas

Sorpresivamente, en distintos puntos de la ciudad de Arandas aparecieron mototaxis, como los que circulan por la periferia de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El modelo de negocio que están buscando implementar en Arandas no solo contempla el transporte de personas, sino también mercancía y mandados, a un costo de 20 pesos por solicitud.

Los mototaxis no cuentan con placas, solo con un número económico; tampoco tienen en la ventanilla algún permiso, lo que hace pensar que no se trata de una iniciativa oficial, ordenada ni regulada. En la ZMG, por ejemplo, ha sido constante la batalla de quienes operan estos vehículos y las autoridades, pues tampoco tienen permiso para circular y lo hacen en zonas donde no suele haber presencia de Vialidad.

Este año, el diputado Jonadab Martínez García dijo que por ser un trasporte inseguro, los mototaxis no se pueden regularizar. El presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso, descartó que analice presentar una reforma para contemplar este tipo de vehículos como alternativa para atender a los fraccionamientos donde no llega el transporte público.

El legislador argumentó que, para atender las necesidades de las zonas donde han proliferado los mototaxis, se tienen que consolidar las llamadas cuencas de servicio a través de vehículos como combis que muevan a los habitantes de áreas donde no llegan los camiones.

“Como especialista en temas de seguridad vial, el mototaxi no es un modelo seguro de transporte público, lo que pasó en Jalisco fue una permisión en ciertos lugares donde el modelo de transporte masivo no puede penetrar. Yo estoy en contra del mototaxi, los mototaxis se salieron de los polígonos regulados, se debe buscar otro mecanismo que pueden ser las cuencas de servicio”, comentó.

Fuente: https://www.informador.mx/jalisco/Descartan-reforma-para-regularizar-mototaxis-20190527-0138.html

