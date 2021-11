Lanzan iniciativa para reunir a familias separadas por migración

Heidi Marmolejo López, titular de la oficina de Desarrollo Humano de Arandas, habló con NotiArandas sobre el programa Uniendo Familias, que su oficina está promoviendo en el municipio.

-La inquietud de traer a Arandas este programa surgió a partir de una iniciativa con el club Mexiquito A. C. Sabemos de los familiares que tienen la dificultad de poderse reunir con sus familiares de hace años, esta inquietud y esta dirección no es solo la parte de asistencia de dar, sino también facilitar que se puedan lograr muchas cosas. La parte humanitaria es muy importante.

En conjunto con la fundación Jalisco-USA-Mexiquito A. C. y la dirección de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana seamos un medio para que las personas que tienen más de 10 años que no han visto a su familia, que no tengan antecedentes penales, que tengan más de 58 años de edad, y cumplan con otros requisitos más, puedan hacerlo.

Les haremos entrevista que se llevará a cabo el día 14 de diciembre a las 5 la tarde en el Auditorio Municipal para que todos los interesados o familiares acudan, les daremos más pormenores sobre este programa.

-¿Qué respuesta han tenido?

-Estamos sumamente sorprendido porque el viernes pasado inició, apenas hace 4 días la promoción en redes sociales y también en su periódico y estamos sorprendidos tanto en los comentarios en las redes sociales, las llamadas aquí a la oficina, la asistencia que hay aquí en la oficina para pedir informes y las llamadas de Estados Unidos de los familiares que quieren que sus padres o sus tíos o hermanos que cumplen con los requisitos puedan visitarlos.

Ha sido sorprendente, ahorita llevamos una lista porque estamos llevando un registro de más de 100 personas en solo 4 días. Sabemos que hay reglas de operación en este programa y los que cumplan con todas esas reglas de operación son los que van a poder ser beneficiados.

-¿Tiene idea de cuántos arandenses radican en Estados Unidos sin documentos?

-El INEGI nos marca muchas estadísticas, pero nosotros sabemos que no todos nuestros paisanos están dentro de esas estadísticas por distintas cuestiones, tanto legales y no legales, o desafortunadamente porque nunca más los familiares han sabido de ellos.

Un número exacto es difícil de dar, creo que no hay una persona en Arandas que no tenga un familiar en Estados Unidos, quizá con papeles, residente ya o incluso indocumentado.

Por eso la afluencia y todo el impacto que está comenzado a tener este programa, esperemos siga así y podamos llevar durante estos tres años a varios grupos de personas para que puedan reunirse con sus familiares.

