La proximidad social, enfoque del comisario de policía en Arandas

David García, nuevo comisario de Seguridad Pública en Arandas, aprovechó las páginas de NotiArandas para hablar de su proyecto a los lectores de este semanario.

-¿Señor comisario, cuál es a grandes rasgos el panorama con el que recibe el municipio de Arandas?

-Cuando se recibe esta comisaría, exactamente el día 18 cumplimos seis meses de estar al servicio de esta noble ciudad y estar pendientes en materia de seguridad. Se recibe una comisaría comprometida a los elementos en apoyar, pero faltaba apuntalar varios puntos, entre ellos la proximidad social, que es una necesidad de todas las corporaciones y se tiene que manejar día a día con el ciudadano. Lo vemos con optimismo, vemos un cambio en la manera de pensar de los compañeros y estamos comprometidos al servicio de la comunidad.

-¿Cuáles considera que son los principales retos a resolver a corto plazo?

-A corto plazo se estuvo trabajando principalmente en los fines de semana sobre todo en el consumo de bebidas embriagantes, en lo que son los antros y cantinas del municipio, a corto plazo fue una meta lo que nos propusimos resolver y regular, ya que anteriormente se daban los cierres a las cuatro o cuatro y media de la mañana, teniendo actividades negativas, directamente con personas que chocaban y se lesionaban al combinar el volante con el alcohol.

Afortunadamente lo comparto porque al arribo de un servidor implementamos una serie de operativos donde se regula el consumo de alcohol en esos centros y bares, con un resultado positivo, ya que a las tres de la mañana aproximadamente se puede recorrer el centro de Arandas y todos los lugares de una manera tranquila, aunque no dejan de ocurrir accidentes, pero en esta comisaría nos preocupamos y nos ocupamos por llevar a cabo las actividades preventivas, poniendo a disposición del juez municipal a las personas que se les encuentra manejando en estado de ebriedad.

No llevamos el auto al corralón, sino que lo dejamos en el estacionamiento de la comisaría con el fin de lograr una conciencia entre las familias detenidas, porque de nada nos sirve mandar el vehículo al corralón para evitar la sanción económica porque lo que buscamos es crear una buena conciencia en los ciudadanos para evitar el consumo desmedido, porque muchos vienen de los ranchos o casas de campo y queremos evitar accidentes.

-¿Cuenta con todo el apoyo del municipio de Arandas?

-Bueno, desde un inicio de las actividades de parte de un servidor el compromiso fue al 100% y de ese modo siento el apoyo del presidente Salvador López y los regidores. Considero que si no se trabaja en coordinación de la mano del presidente, los regidores y los directores los resultados no serían positivos como han sido hasta ahora, pero nos falta mucho por hacer sobre todo en materia de prevención.

Aprovecho este medio para informar sobre una reunión que se tuvo el miércoles (21 de febrero) en el Consejo Ciudadano en el municipio de Acatic donde se llegaron a acuerdos sobre trabajar más en la proximidad social. En este tema se verán involucrados muchos directores de los que forman parte del municipio y el presidente, que con la venia de él podrán darse los frutos que se esperan porque estamos al 100% en el apoyo que se requiere.

-¿Qué les recomienda a los ciudadanos arandenses en cuestión de seguridad para que hagan día a día lo que a ellos les corresponde?

-En este ámbito del actuar del ciudadano primeramente que trate de tomar medidas preventivas porque al anticiparnos a un hecho nos puede ahorrar problemas, y sobre todo no vernos perjudicados en nuestros bienes. Pongo por ejemplo que en Arandas se acostumbra dejar los vehículos abiertos y las motocicletas en la calle y muchas veces con las llaves puestas, considero que la mayor prevención inicia desde nosotros, desde la casa, las maneras de tener nuestras puertas cerradas, evitar ventanas abiertas, dejar el clásico foco prendido durante el día, símbolo de que las familias parten de los domicilios siendo un indicador de que la casa está vacía.

Varias medidas preventivas que se pueden aplicar para evitar ser objeto de robo en los domicilios, de igual forma en la parte de las extorsiones telefónicas, no caigan, no contesten números desconocidos sobre todo con lada desconocida, si empiezan a escuchar insultos tomen en cuenta que es el modo en que operan esas personas delincuentes, que en la mayoría de las veces se encuentran en otras ciudades o en centros penitenciarios. Si reciben esas llamadas, comuníquense a esta comisaría y se les apoyará en estos casos.

En el mismo sentido pedirle a la ciudadanía que cuando sufra un ilícito, que denuncien, igualmente que denuncien a algún elemento de la corporación que así lo requiera, porque tenemos que dar un servicio de calidad como se lo merecen todos ustedes, pero no dejen de denunciar ya que no es necesario ir a Tepatitlán o la fiscalía porque los elementos de policía tienen la obligación de acudir a donde ocurrió el ilícito a levantar el informe policial homologado, que sirva de inicio para la integración de una carpeta, pero necesitamos que se denuncie para poder trabajar en los puntos donde se tengan incidencias para poder mejorar, porque si no hay denuncia consideramos que todo está tranquilo.

-¿Su departamento presenta necesidades que se deban resolver de manera urgente?

Sí, considero que como todas las dependencias de este honorable ayuntamiento sí cuenta con necesidades para trabajar y contar con más equipo. Afortunadamente esta comisaría se vio beneficiada este año con el programa federal FORTASEG, este programa va a venir a ayudar bastante a esta comisaría, pero principalmente la ayuda será para el ciudadano porque contará con una policía más capacitada, con conocimientos profesionales en el llenado de la documentación necesaria y por ende, debido a la capacitación, se contará con una mejor policía que ayudará mejor al ciudadano al estar mejor pagada con sueldos homologados y más prestaciones para que puedan trabajar más atentos a su compromiso y además con mejor equipo para el beneficio ciudadano, porque con la gestión de nuestro presidente se contará con más patrullas, mejor armamento, mejor equipo en radiocomunicación y de esa forma tener una mejor policía.

