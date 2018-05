“La gente quiere un cambio”: candidata Anabel Bañuelos

Anabel Bañuelos Ramírez, candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, dijo a NotiArandas que su arranque de campaña ha sido positivo, cercano a la gente.

-Anduvimos caminando por las calles, les pregunté cómo nos están gobernando y la gente está inconforme porque prometieron muchísimo y la verdad no se cumplió nada de las promesas que se hicieron. Nosotros no vamos a prometer lo que no vamos a cumplir, esa es una de las cosas que me llevo de tarea.

-Todos los partidos están tratando de pegar muchas calcomanías. ¿Qué respuesta han tenido?

-Ayer desafortunadamente me encontré a un niño donde y lo voy a decir directamente, como va, que el señor Omar Hernández les está pagando por quitar las calcomanías de los demás participantes. A mí se me hace una mala jugada porque un gobernante no debe de jugar con los sentimientos sobre todo de los niños y enviciarlos a estarles pagando a hacer algo que no se debe, porque es una contienda donde debemos de estar participando limpiamente.

-Ha tenido visitas a barrios no muy convencidos de otras opciones, donde la gente es priista en su mayoría. ¿Cómo la han tratado ahí?

-Me han tratado muy bien, yo respeto cuando me dicen pertenezco a un partido, yo me retiro y les doy las gracias, no tengo por qué insistir.

-Es una batalla desgastante; quedan aproximadamente 56 días para visitar delegaciones y rancherías. ¿Cómo se siente?

-Estoy muy contenta, traigo toda la energía del mundo, cada que visito una colonia me inyectan, me da para arriba porque quieren un cambio y veo buena respuesta hacia mi persona.

-¿Cuál es la petición más recurrente?

-Lo del agua, que es un gran problema.

-¿Y cuál es la queja ciudadana más recurrente?

-La queja más recurrente sobre todo lo de seguridad, lo de la infraestructura de la ciudad, de la basura, la luz. Pues todo lo que le corresponde al ayuntamiento no está bien administrado.

-¿Está dispuesta a afrontar el reto que le espera?

-Claro que sí, porque por eso estamos muy preparados para el reto y estoy en coalición con un partido muy fuerte en Arandas que tiene una estructura bien formada y que se han gobernado también aquí en Arandas. Tanto el PAN como mi partido que es Movimiento Ciudadano, traeremos una infraestructura para saber gobernar y para ofrecer un gobierno honesto, responsable, activo, atento y eficiente que involucre a cada ciudadano en la toma de decisiones. Así es como se hace la buena política.

-¿Algo que quiera decirle a los votantes?

-Que confíen en mí, tengo toda la ilusión y las ganas de luchar por Arandas para un cambio y les pido que me den su voto de confianza. Yo no les voy a prometer algo que no voy a hacer, lo que estoy diciendo es porque ya lo he hablado con las personas que tengo que hablar y se van a hacer las cosas.

