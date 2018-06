La gente me sigue apoyando a pesar de la guerra sucia: Anabel Bañuelos

Para Anabel Bañuelos, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía arandense, al concluir su campaña la sensación es de tranquilidad por la respuesta de la gente y los compromisos pactados con todos ellos.

“Mi corazón está contento, me siento muy contenta del trabajo que he hecho. Ahorita sí me siento un poco enferma, pero estoy muy contenta de lo que he trabajado y de lo que he visto por Arandas y de lo que quiero hacer por Arandas. Creo que vamos a ganar”, consideró.

-Sabemos que no fue una campaña limpia, pero sin embargo usted luchó porque así fuera. ¿Qué causó en su sentir este detalle?

-Yo ya sabía con quién me iba a enfrentar, ya sabía sus mañas porque él lo ha dicho recio y quedito, que iba con todo, entonces yo estaba preparada para esto.

-¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía?

-La respuesta de los ciudadanos que me han dado su apoyo es que están conmigo y a pesar de todo lo que ha dicho esta persona no ha decaído el apoyo de la gente.

-Sabemos que viene un cierre muy espectacular. ¿Cuál será la sorpresa?

-La sorpresa es que juntos vamos a ganar las seis candidaturas, hemos trabajado muy duro para eso y sobre todo por un mejor Jalisco y un mejor Arandas.

-¿Un mensaje de Anabel para los votantes?

-Nada más les quiero decir desde dentro de mi corazón que de verdad soy una persona que quiero ayudar a Arandas; estoy comprometida en servir y sobre todo viendo las necesidades que tenemos es urgente un cambio, y yo creo que Arandas otros tres años no puede resistir con lo mismo.

