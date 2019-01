La alcaldesa se dice contenta con el resultado de las fiestas

Anabel Bañuelos Ramírez, presidenta del municipio de Arandas, compartió sus conclusiones luego del cierre de las fiestas de enero.

-A mí la verdad me gustaron muchísimo las fiestas, sobre todo lo que más me gustó fue que toda la gente acudió a los eventos, fue muy participativa y pues eso te motiva a seguir trabajando.

-¿Qué fue lo mejor de la fiesta?

-Creo que todo, porque los juegos estaban padrísimos, impresionantes. Las variedades, las terrazas, a mí me gusto todo.

-El propio ayuntamiento normalmente hacía una fiesta que dejaba alrededor de 900 mil pesos de utilidad, aunque hoy dejó un millón de pesos para Arandas, el dinero que se generó y movió por todos lados fue una cantidad incalculable…

-Ahora se ha recaudado no nada más un millón de pesos, fue un poquito más porque se les cobró también lo de protección civil, los policías que se les mandaron. Creo que fue más lo que se recaudó en la feria, y con el dinero que se recaudó vamos a comprar un camión para la basura.

-¿Soñaba con una fiesta así?

-Fue una de las cosas que cuando yo estuve haciendo campaña la gente me pidió, por eso fue que yo me motivé y me puse a trabajar, porque la gente decía que por qué no volvíamos a hacer una feria como las que mi papá en su momento llegó a hacer.

-En cuanto a obra pública y las necesidades de los arandenses, ¿cómo va todo?

-Si ustedes ven nosotros seguimos trabajando. Se están arreglando algunas calles y sobre todo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien.

-En la calle Morelos se trabaja en un tramo de 300 a 400 metros. ¿Se seguirá ese mismo proyecto hacia el centro de Arandas?

-Queremos seguir hasta el centro de Arandas y estamos esperando nada más que nos den luz verde.

