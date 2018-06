Justifican cierres de calles en Arandas por obras públicas

Luis Alonso Guzmán Ibarra, titular de Obras Públicas en Arandas, atendió la petición de este semanario para comentar sobre los distintos cierres viales que se realizan en la ciudad.

“La razón es que se está trabajando en el reemplazamiento de lozas, y en algunos casos el cambio de redes de drenaje y agua potable, al igual que de banquetas. Por ejemplo en la cale Morelos ya tenemos algún tiempo con una parte de la vialidad cerrada que a estas fechas ya están siendo utilizadas hasta cierto tramo, un poco más del 70% de la misma. El día de hoy o mañana terminan lo que son los trabajos de la colocación del concreto del lado de esa etapa que habíamos comentado que se iba a elaborar al norte de Morelos. Tenemos la calle Hernández que también se retiraron las lozas de concreto, se van a cambiar las redes sanitarias y las hidráulicas, también lo que comprende el tramo de la calle Rayón hasta Ramón Gutiérrez, posteriormente también se va a trabajar en la calle General Arteaga, entre otras”, refirió.

-La gente se incomoda por el estorbo…

-En la calle Corona esquina con Cuauhtémoc se estaban remplazando algunas válvulas de agua potable, si no me equivoco, y se les complicó un poco el tema porque se percataron que había unas fugas de drenaje, algunas filtraciones, lo cual provocaba que no se pudiera continuar. Ya se subsanó esa parte, ahorita está cerrada precisamente por el trabajo que se realizó por el cambio de la misma válvula.

General Arteaga esquina con Lunar Cuéllar igual se había comentado desde hace tiempo que se iba a manejar en dos etapas, ya se trabajó la primera y estamos por concluir la segunda etapa del cambio de loza de esa vialidad. Entendemos que es un poco molesto de repente para la ciudadanía pero son trabajos que tienen que hacerse, igual vienen las lluvias pero no por eso tenemos que dejar de trabajar.

-¿Alcanzarán a terminar todas esas obras?

-Los recursos están llegando en estos tiempos. Las gestiones llevan un proceso de validación de los proyectos y todo esto es por lo que tardan hasta dos o tres meses en caer los recursos; en la obra también nos vamos a llevar dos o tres meses en cada una, ocasionando de cierta manera un poco de problemas en la vialidad pero esto va a ser momentáneo porque es para un beneficio de la ciudadanía.

-¿Cómo hacer para que la gente entienda el impacto positivo de estas obras?

-Es invitarlos a que conozcan los proyectos y ellos vean el beneficio que van a obtener. Si van a realizar una obra por donde yo vivo, es acercarse a platicar con las autoridades pertinentes para ver los tiempos de ejecución, que muchas veces se alargan un poco, pero también es concientizar a la ciudadanía en ese sentido.

-¿Han tenido algún reclamo de la ciudadanía por hacer las obras a destiempo, según el temporal?

-Sí las hay, es muy normal y muchas veces tienen razón en que a veces se alargan 15 o 22 días las obras, sobre todo las personas que tienen negocios, porque dejan de tener un ingreso. Esa parte la entendemos y por ello en la calle Morelos acabamos de subsanar un poco la parte del destiempo en lo que se alcanzó en ejecutar la obra poniéndole acelerante, que es un poco más caro pero estamos tratando de subsanar esa parte.

