Juani Rodríguez Rodríguez, la mujer del año en Arandas

La instancia CeMujer de Arandas hizo un reconocimiento en el marco del día internacional de la mujer a la religiosa Antonia García Guzmán (QEPD) y a Juani Rodríguez Rodríguez, directora de la Casa Hogar arandense.

Como preámbulo al reconocimiento, hubo una conferencia impartida por Érika García y Evangelina López. La Casa de la Cultura fue sede de la misma, cuyo eje temático giró en torno a hablar del cansancio y del amor al cuerpo.

“El 8 de marzo no es felicitar. El 8 de marzo es un día que se conmemora, no estamos celebrando el hecho de ser mujer, no es un día para felicitar a las mujeres por ser lindas, tiernas, amorosas, sumisas, aguantadoras, luchonas, buenas madres, buenas esposas o buenas hijas. El día internacional de la mujer es para recordar a las 140 mujeres trabajadoras que perdieron la vida en un incendio en una fábrica textil de Nueva York, hecho que colocó en la agenda de los países los derechos de las mujeres trabajadoras. El 8 de marzo es una fecha para evaluar las condiciones en que vivimos las mujeres en cada país, en cada estado y en cada municipio y ciudad, para exigir al Estado para que cumpla con los compromisos internacionales de derechos humanos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. También para exigir que rindan cuenta de los avances, logros, retrocesos y retos. Revindicamos el día internacional de la mujer, no sumándonos a la frivolización del 8 de marzo enviando felicitaciones. Eso invisibiliza las desigualdades que a diario vivimos millones de mujeres, de las que los gobiernos no quieren hablar ni informar ni rendir cuentas. No seas cómplice de ello, este 8 de marzo no regales flores, ni chocolates, ni postales, ni felicitaciones; difunde los derechos humanos de las mujeres. Cuestiona y apoya los movimientos de mujeres y feministas”, fue la consigna.

El homenaje póstumo fue entregado a la familia de la religiosa Antonia García Guzmán, quien en vida estuvo al frente del asilo para ancianos de la Divina Providencia. Se reconoció además a Juani Rodríguez Rodríguez, quien llegó a nuestra ciudad desde España en 1999, y desde entonces está al frente de la casa hogar local.

El presidente municipal Salvador López, la regidora de equidad de género, Elvira Lozano, y la encargada de CeMujer, Paty Pérez, tuvieron participación en el reconocimiento a estas dos grandes mujeres de nuestro municipio.

