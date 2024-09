Jesús Daniel Pérez Villagrana: “Arandas es mucho más que tequila; nuestra gastronomía y cultura brillarán en el evento Nuestros Sabores”

En su último mes como encargado de Promoción Económica en Arandas, el licenciado Jesús Daniel Pérez Villagrana se prepara para dejar un legado significativo. Con la tercera edición del evento “Nuestros Sabores” a la vuelta de la esquina, el 7 y 8 de septiembre, Pérez Villagrana reflexiona sobre los logros de su gestión y la importancia de este evento que dará inicio a las fiestas patrias en el municipio.

-¿Ya está todo preparado para el evento “Nuestros Sabores”?

-Así es, estamos prácticamente al 100% listos para comenzar. Hemos trabajado arduamente, especialmente en colaboración con municipios invitados como Valle de Guadalupe y San Julián. Ellos nos traerán expositores de gastronomía y artesanía, lo más típico de sus regiones. La idea es que, además de ser una feria gastronómica, el evento también sea una celebración cultural, enriqueciendo ambos aspectos tan importantes para nuestros municipios.

-Esta será la tercera edición de “Nuestros Sabores”, después de haber contado con invitados como Cocula y Jalostotitlán en años anteriores. ¿Qué aprendizaje has obtenido al recorrer la región durante estos tres años de promoción económica? ¿Cuáles son los puntos más importantes que destacaría de su gestión?

-Creo que lo más relevante en estos casi tres años ha sido la promoción de nuestros expositores arandenses, no sólo en gastronomía, sino también en artesanías y en empresas líderes a nivel nacional e internacional. Arandas tiene muchísimo que ofrecer, y en estos años me he dado cuenta de todo lo bueno que podemos aportar.

También resaltaría la buena organización en el desarrollo económico del municipio, que ha avanzado notablemente. Aunque hay muchos retos por delante, lo que distingue a la gente de Arandas es su espíritu pujante; son líderes en muchos sectores, y su gente trabajadora es reconocida en todo el país.