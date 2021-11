Invitan a participar en consulta ciudadana por pacto fiscal

Miguel Vázquez Hernández, síndico del Ayuntamiento de Arandas, estará a cargo del sondeo local para conocer la postura de la gente en torno al pacto fiscal. Hoy habló con este semanario para ponernos en contexto de este tema.

-El gobernador Enrique Alfaro está promoviendo la revisión del pacto fiscal, que está firmado por parte de Gobierno del Estado de Jalisco con la federación. No es un tema partidista, es un tema que nos atañe a todos los jaliscienses porque el objetivo es buscar el mejoramiento de las condiciones y presupuestos para nuestro estado.

Este pacto fiscal fue firmado hace más de 40 años y actualmente la repartición que hace el Gobierno Federal es con base en los presupuestos, pero lo sigue haciendo a su libre albedrío, sin consultar necesidades ni revisar las aportaciones de cada uno de los estados. Uno de los objetivos con esta consulta no es salirnos del pacto fiscal, sino que Jalisco sea beneficiado con base en lo que genera. Actualmente Jalisco genera el 8% del producto interno bruto del país.

¿Cómo lo hace? A través de lo que es el IVA, el ISR, sin embargo, de ese 8% solamente nos retribuyen el 2%. Jalisco está en cuarto lugar de los estados que más producen a la federación, pero estamos en penúltimo lugar en cuanto a la retribución que nos manda el Gobierno Federal para la aplicación de los recursos en nuestro estado.

Y como viene el Gobierno Federal actualmente y la actitud que ha tenido con los estados que no son de su color partidario, es quitarnos lo más que se pueda y darlo a otros estados o a proyectos políticos de ellos. La intención es que Jalisco mejore, que tenga mejor retribución, que mejore en educación, en salud, porque actualmente lo que nos entregan para salud y educación es muy poco.

Nos entregan menos de la mitad de lo que les dan a otros estados. El objetivo es que los jaliscienses participemos en la consulta ciudadana y en este caso manifestemos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con que se revise el pacto fiscal cada 6 años para ver las condiciones de cada uno de los estados y sobre todo del estado de Jalisco.

-Habrá quien no quiera que se haga esa revisión por llevar la contra a Alfaro. ¿Cree que la gente es lo suficientemente madura para no pensar en esto como un acto político?

-Jalisco ha demostrado incluso que la gente sabe tomar decisiones, que sabe diferenciar. Arandas es de los municipios de la región que ha demostrado que los ciudadanos saben tomar una decisión, saben votar y saben participar e integrarse a cuestiones sociales.

Te aseguro que los ciudadanos se van a olvidar de cuestiones partidistas, esto no es de colores, es una necesidad porque el beneficio que se va a tener para Jalisco va a ser de obtener un poco más de lo que están dando en la actualidad. No estamos pidiendo que se entregue el 100% de lo que aporta pero sí una cantidad que sea benéfica para Jalisco.

-¿Qué han hecho para que la gente acuda a esta consulta?

-Ahorita uno de los proyectos que se tienen con gente del distrito, en este caso está encargado el doctor Hugo Bravo en el distrito 3, y con gente del estado, hemos estado haciendo reuniones con varios grupos ciudadanos, gremios, personal de algunas dependencias de diferentes áreas, con gobiernos municipales, etc.

La idea es formar redes y que la gente salga a participar y votar, no solamente los mayores de 18 años sino también los menores de entre 7 y 17 años que van a poder participar e involucrarse en lo que es la problemática social y política que tenemos en el estado y en nuestro país y nuestro municipio. Se hará pega de calcas, vamos a seguir con medios de comunicación invitando a participar, se está haciendo tanto en redes sociales como en los mismos medios.

La idea es generar esta conciencia para que la gente participe y este 27 de noviembre vaya a las 7 casillas que van a estar en el municipio a participar en esta consulta, no necesariamente tienen que ser de aquí de Arandas, el horario va a ser si no me equivoco de 9 de la mañana a 7 de la noche y cualquier persona con credencial de elector del estado de Jalisco va a poder participar, sea de aquí o esté de paso.

Comentarios