Inicia Esmeralda Ramírez su interinato

Esmeralda Ramírez Magaña, presidenta interina del municipio de Arandas por los siguientes 90 días, platicó con NotiArandas sobre el proceso de elección que vivió días atrás.

“Me siento muy contenta de haber tenido el apoyo de mis compañeros regidores, y de haber sido electa. Para mí, esto es una oportunidad para poder trabajar por mi pueblo y poder hacer cosas bien”, acotó.

-Hay muchas cosas por hacer, como revisar e inaugurar obras, concluir los trabajos que se hacen bacheando calles y toda la obra que sigue en proceso…

-Hoy es mi primer día al frente y estamos trabajando y viendo para darle seguimiento a todos los trabajos en proceso y pendientes, así como ver las necesidades de la gente, para ver hasta dónde podemos apoyar.

-Esmeralda Ramírez es hija de una familia numerosa, ¿qué dice su familia de su vida en la política?

-En mi familia somos 9 mujeres y 3 hombres, nadie había participado en la política. A mí se me hizo difícil la invitación al principio, incluso me negaba a participar… Sin embargo, las circunstancias de la vida me pusieron aquí, y jamás pensé estar en la presidencia. Mi familia siempre me ha apoyado y quiero hacer las cosas bien y aportar todo lo que esté de mi parte.

-¿Le ayudó que la familia de su esposo (Jiménez) siempre haya estado involucrada en la política?

-Claro que sí, Don Polo Jiménez, mi suegro, siempre ha sido político, y es una persona de la que he aprendido muchas cosas. Mi esposo me ha apoyado muchísimo y también mis hijos, y eso es lo que me ha hecho seguir adelante.

