Informan sobre certamen Señorita Arandas y Región de los Altos

En entrevista con Anahí Olmedo, directora de Turismo del municipio de Arandas, habló sobre el certamen Señorita Arandas, que este año es con convocatoria abierta para quien desee participar.

¿Qué se necesita para inscribirse y participar en el certamen Señorita Arandas?

“Quiero hacerles la atenta invitación a todas las chicas de Arandas y sus delegaciones para que vengan y se inscriban a la oficina de Turismo. Los requisitos están en la página del Ayuntamiento, que son edad de 18 a 23 años; estatura mínima de 1.60 m.; estado civil soltera; escolaridad mínima preparatoria. Deben presentar una propuesta de proyecto social. También se requiere llevar fotografías de rostro y de cuerpo completo, y llenar la solicitud en las oficinas de Turismo. Este año me gustaría que nos enfocáramos en la ecología, para hacer conciencia a toda la gente. El certamen se realizará el día 7 de septiembre en el Parque Hidalgo”.

¿Qué apoyo brindarán para el certamen Región de los Altos este año, a la actual Señorita Arandas Fátima Hernández?

“Hemos dado todo el apoyo a Fátima, ese certamen será muy pronto y tenemos una alta probabilidad de ganar la corona. Tenemos muy buena respuesta de Fátima, que se ha acoplado con lo que la hemos podido ayudar, tanto por parte del Ayuntamiento como de la dirección de Turismo. Tenemos dos certámenes: Región de los Altos y Traje Típico. Yo siento que podemos traernos las dos coronas. La alcaldesa nos ha dado la oportunidad de participar en ambos certámenes y nos ha estado apoyando”.

Fátima Hernández, la actual Señorita Arandas, también hizo la invitación a las chicas arandenses:

“Les quiero comentar que es una experiencia muy linda, a mí me cambió muchísimo este certamen. Me dio mucha seguridad. Yo les recomiendo que se inscriban a este certamen, ya que después de esto se viene el certamen Región de los Altos, que empodera a las mujeres y aparte de la experiencia, te llevas muchas amistades muy lindas”.

¿Qué es lo mejor que te dejó este certamen?

“Me llevo el cariño de todo mi pueblo. Se siente muy bonito que me apoyen. Me llevo mucha seguridad, me siento con el potencial de traerme ese regional porque me preparé muy bien y todo mi equipo me ayudó bastante”.