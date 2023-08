Informa Padrón y Licencias detalles de la organización de las fiestas patrias

Ismael Limón Coronado, director de Padrón y Licencias del municipio de Arandas, conversó con este medio sobre el tema -que se toca cada año- del exceso de espacios de venta de alcohol en las fiestas patrias, como las barras, y qué tanto les corresponde a las autoridades intervenir en este sentido.

-En efecto son muchas las barras que se instalan, hasta cierto punto no se entiende la insistencia de los ciudadanos en solicitar permisos, pero también son personas que al no tener esa actividad permanente todo el año, es temporada para mejorar sus economías con una actividad alternativa en horarios que no afectan a sus otras labores. Por otro lado, estas barras son un beneficio y derrama económica para los ciudadanos arandenses.

-¿Qué uso se le da a la recaudación por estos permisos?

-El dinero sirve para complementar los gastos que tiene que erogar el municipio para garantizar la seguridad, el orden, para embellecer las calles en estas fechas y para el aseo público por los residuos que dejan los caballos. Creo que el municipio únicamente debería realizar lo tocante al orden y a la seguridad, y que los empresarios empiecen a preocuparse un poco más por embellecer la ciudad y ofrecer entretenimiento, ya que en realidad los propios empresarios son los beneficiados directos en la derrama económica.

-¿Qué es lo más sobresaliente de esta organización, desde su punto de vista?

-Creo que sin duda la logística, principalmente de qué manera tenemos que lograr que 15 a 20 mil personas salgan a las calles a disfrutar de las fiestas con saldos mínimos en cuanto a incidentes que pongan en peligro a las personas o a sus objetos. La logística en este tipo de organización, de la cual nos vamos a encargar en conjunto con el comisario y con los jefes de Protección Civil y Bomberos, es la parte más importante en estas fiestas.

-¿Habrá ajustes para que el tráfico vehicular no se quede atorado, como todos los años?

-Tenemos que ampliar los recorridos, lograr que la gente ocupe mayor espacio y por lo tanto estorbe menos. Al igual tenemos que ordenar el comercio ambulante para que sea estático y no estorbe la movilidad, e invitar a los ciudadanos a que respeten los cierres de calles y cierres de estacionamientos, que procuren acercarse a pie a la zona del centro para evitar la aglomeración excesiva de vehículos dentro del primer cuadro de la ciudad.