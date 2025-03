Informa el Tesorero Municipal cómo han optimizado recursos para usarse en obras públicas

Alejandro Sánchez Valadez, encargado de Hacienda Municipal de Arandas indicó en entrevista con NotiArandas cómo han estado trabajando en su área para optimizar recursos que se usan para la obra pública.

¿Qué han hecho durante estos 5 meses de gobierno?

El taller municipal es uno de los puntos más importantes que hemos tocado y tomado para poder generar mejor manejo de los recursos que el mismo taller ejecutaba. Desde ahí se maneja el arreglo de vehículos de la flotilla que se tiene por parte del Ayuntamiento. Ahí se reparan en su mayoría y cuando no se tienen las condiciones para repararlo, se manda a un taller externo.

Pero también se tiene la maquinaria, que es una de las grandes cuestiones que nos cuesta más reparar o mantener en buen estado, por el mismo uso que se les da. Sabíamos que era un punto importante el cuidar esa parte, que la flotilla se cuidara y se tuviera en buenas condiciones, pero también que se diera el cuidado a los recursos, que no se diera desprendimiento sin saber cómo se gastaba.

Entonces, ¿qué hicimos?, mandamos a gente de parte del equipo de Tesorería, se implantó ahí, se empezó a cuidar, a hacer una planeación directamente desde cómo se iban arreglando los vehículos, cómo se manejaban las refacciones, cómo se iban haciendo algunas adecuaciones al mismo manejo que se le daba al área. No se ingresan vehículos externos, solo se arreglan ahí vehículos del Ayuntamiento y las refacciones se compran por gente de nosotros, de Tesorería, para que se puedan hacer compras con el mejor precio y eso nos ayude a que los recursos se cuiden.

Hoy te podemos decir que hemos obtenido resultados muy favorables, es gracias a eso que hemos manejado de mejor manera el recurso que se le daba al taller, y lo vengo manejando en el presupuesto de egresos que aprueba cabildo, a la baja, aplicamos los controles que teníamos previstos y dieron mejores resultados de lo que esperábamos.

Hay temas que incomodan, sobre todo a los usuarios del Hospital del Sagrado Corazón, que son los trabajadores del Ayuntamiento, donde hay quejas abrumadoras sobre el servicio. ¿Qué conoce de eso, como encargado también de las finanzas de esa institución?

Es un tema complejo, el tema de salud es sensible. En salud no hay un tema que no urja, lo sabemos. Sabemos que tenemos la obligación de brindarles el servicio a los trabajadores, a los dependientes e inclusive a las personas que requieran el servicio como Ayuntamiento, salvo que también nos encontramos con un sanatorio que no tenía pies ni cabeza.

Desde el área de Tesorería, lo que hemos hecho es abandonar el escritorio y meternos al área para entenderla y no tomar decisiones sin conocer algún tema. Hemos aplicado muchos controles con la finalidad y visión de que el recurso que se eroga en el sanatorio también alcance para que el servicio se mejore, que las condiciones que se tienen sean más favorables para las mismas personas que la utilizan, porque los beneficia a todos, a mí, a tu familia.

Entonces, es una responsabilidad del encargado de la Hacienda Municipal cuidar las finanzas de cualquier área que recaude y genere gasto. Pusimos un punto de venta en farmacias para cuidar la salida de medicamentos, solamente para cuidarla, tener datos precisos de a quién se le entrega y con qué recetas. Pusimos gente de nosotros que estén en recepción ayudando a hacer cobros. Hemos estado revisando tabuladores, costos de especialistas, costos de doctores. Hemos estado generado indicadores que nos dicen si un rubro va o no va bien, pero aparte se van a hacer más adecuaciones.

Se trata de mejorar tanto el servicio como los costos y no lo podemos cambiar de un día para otro. El trabajo nos va a dar los resultados que buscamos, pero sí te puedo decir, primero intervenimos el taller municipal y ahora estamos enfocados directamente en el sanatorio. Esperamos que los resultados los vea la gente, nada más es cuestión de que nos den tiempo para operar, porque como te mencioné, no tenía ni pies ni cabeza el sanatorio, y ahora estamos tratando de mejorarlo de las condiciones en que lo encontramos”.