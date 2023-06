Inauguran nuevo parque para la ciudadanía

Luz Adriana Vivanco González es regidora de Promoción Económica en Arandas. Está a cargo del proyecto de crear más parques y jardines para la ciudad, comenzando con la plaza de Santo Toribio, que contó con amplia presencia ciudadana en la inauguración del espacio. La regidora conversó con NotiArandas sobre los siguientes pasos de este proyecto.

-Estamos trabajando ya en los siguientes parques con la idea de presentar diferentes proyectos de terrenos que tenemos a los empresarios para habilitar parques; de hecho, estamos cerrando tres parques que, si Dios quiere y todo sale bien, los vamos a inaugurar pronto. Todo depende del apoyo que nos den; hay colonias con lotes baldíos abandonados que pertenecen al ayuntamiento y sólo hace falta ese granito de arena que es lo que estamos buscando por parte de los empresarios.

-En el parque de Santo Toribio la empresa Vivanco y Asociados aportó no sólo los juegos, sino a personal que apoyó con la renovación del espacio. ¿Otras empresas tendrán esa dinámica?

-La elección de posibles parques tiene que ver con la presencia de empresas alrededor de esos espacios, por el arraigo, que la gente viva y use esos parques. Eso hace que ayuden y que cuiden el proyecto con cariño. Los parques no son nuestros, no son del ayuntamiento, son de los vecinos.

-Los parques requieren de accesos con alumbrado, calles en buen estado y muchos otros servicios. ¿Existe algún proyecto para tener todo ésto?

-Sí claro. Tanto el comisario como Servicios Municipales y la alcaldesa nos han dado el sí a todo eso, porque no se ha hecho parque sin que la luz llegue primero. Es un factor importante, no se hubiera logrado darle vida a este parque si la gente de Servicios Municipales no se comprometiera estos días con su cuidado o si la policía no nos hubiera apoyado con el orden. Para que los parques funcionen se requiere de un equipo, incluyendo a la colonia: ayuntamiento y ciudadanos comparten una responsabilidad al recibir el parque y darle continuidad a este proyecto.