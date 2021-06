“Hablar mal de cualquier persona cuando no está frente a ti es lamentable”: José Socorro Martínez, candidato de Hagamos

José Socorro Martínez Velázquez, candidato a la presidencia municipal por Hagamos, ahora que se acerca el final de esta campaña, conversó con NotiArandas para recuperar su experiencia en este proceso.

-Hemos tenido una respuesta muy positiva. En cada colonia veo el recibimiento de la gente muy positivo, quieren un cambio real con personas que de verdad les solucionemos la problemática que tienen, y planeamos el cierre con el equipo de coordinación, va a ser un cierre totalmente modesto como lo hemos venido haciendo, sin tener que gastar muchísimo como algunos otros candidatos que hemos visto el desfase que traen en cuanto a los recursos públicos; a nosotros nos importa cuidar sobre todo el tema de la fiscalización.

-¿Qué opina de la guerra sucia?

-Creo que hablar mal de cualquier persona cuando no está frente a ti es lamentable, y hoy la misma gente nos ha dicho que no les gusta esa política, debemos evolucionar y la forma de hacerla también esa es la parte que veo, que señala muy directamente sin ningún fundamento que precisamente lo he venido manifestando.

Me ha señalado por el tema del error que tienen ITEI y transparencia, que es un error de cifras no nada más de nosotros, lo puedo revisar con regidores, puedo hacer una aclaración perfectamente de otros partidos incluso del de ella misma hay un regidor que gana 12 pesos al mes, o sea esa parte es un error del instituto y no es error de nosotros.

Esa es la parte que está más enfocada y entiendo perfectamente la preocupación que trae porque sabe que no nos van a alcanzar y piensa que con eso, con estarle pegando a uno directamente lo va a lograr. Así no funciona, estoy muy tranquilo yo, que lo sigan haciendo, ni modo de decirles que no lo hagan, pero nosotros vamos a seguir trabajando sin tener que denostar a nadie, siendo muy puntuales y señalando qué está mal y qué vamos a corregir entrando a nuestro gobierno.

-¿Qué hacer para convenecr a la gente que somos más los buenos que la gente que habla mal de los demás?

-Vi por ahí una nota la verdad que no me metí mucho a fondo porque estoy más ocupado, dando la propuesta a la gente y si es a nivel estatal o nacional, yo creo que tenemos que caracterizarnos por la propuesta y no por estar atacando a los demás.

Nosotros hemos estado más ocupados en decirle a la gente qué vamos a hacer como gobierno para mejorar las condiciones en los ejes importantes para Arandas. Eso es a lo que nos hemos dedicado, me sigo manteniendo al margen y respeto porque yo no le voy a hacer campaña a nadie más.

La gente que me conoce me saluda en la calle con mucho ánimo, y si no caí durante los dos meses en estar atacando a alguien, menos lo voy a hacer en esto que nos queda de campaña, pero sí voy a dar una aclaración sobre el tema del ITEI, pues no soy el único candidato que tiene ese error de números.

