Funciona sin problemas la Unidad Deportiva Díaz Ordaz en Arandas

Francisco Javier Pérez Arriaga, administrador de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz de Arandas, contó a NotiArandas cómo se ha sentido en el puesto luego de más de cien días de trabajo.

-Me he sentido muy a gusto, he trabajado en cosas distintas a lo que era mi rutina y he trabajado bien de la mano del director de Deportes que en todo me ha apoyado.

-¿Cuáles han sido sus mejoras?

-Primero facilitarnos nosotros mismos el trabajo con la herramienta adecuada, he estado viendo las cosas que hacen falta y hemos recibido todo el apoyo.

Hace falta una remodelación, la verdad esta unidad tiene años y sigue lo mismo. Hacen falta muchos espacios públicos, la unidad ya es chica para tanta gente, tanto deportista que viene cada día. Se suman aquí a las actividades de caminata, futbol, entrenamiento y es muy bonito ver tanta gente aquí, pero es chica ya la unidad.

-¿Por qué no reactivar la Unidad del Carmen?

-Allá lo que hace falta es promocionarla, hacerle para mi punto de vista las graderías, no tienen sombra. La cancha ver si hacerla de pasto sintético, o ponerle pasto natural… Hay muchas cosas que se pueden hacer en esa unidad.

-Usted, con la experiencia de 14 años trabajando en esta Unidad, ¿qué ha aprendido en este nuevo puesto?

-Es una satisfacción muy bonita porque no es lo mismo estar de trabajador a estar al frente. Conoces a cada persona y te la llevas muy bien con ellos, tienes el apoyo de todos los compañeros y sin ellos no se hace nada.

Necesita uno de organizarse, tratar bien a las personas, principalmente tratar muy bien a las personas que vienen a visitarnos y hacer deporte, porque somos servidores públicos.

Vengan aquí a la Unidad Deportiva Díaz Ordaz, aquí no hay vicios, aquí es puro deporte y lo que se les ofrezca aquí estamos para servirles.

