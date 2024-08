Francisco Arámburo Sánchez: “El agua rojiza en Arandas es segura, no hay motivo para alarmarse”

En medio de la temporada de lluvias en Arandas, el director del Organismo Público Descentralizado (OPD) de Agua Potable, Francisco Arámburo Sánchez, aborda un fenómeno inusual que ha causado preocupación entre los habitantes de la región. Algunos residentes han reportado que el agua que llega a sus hogares presenta un color rojizo, lo que ha generado inquietudes sobre su seguridad. En esta entrevista, Arámburo Sánchez explica la causa del fenómeno y asegura que, aunque el color pueda parecer alarmante, el agua sigue siendo segura para su uso.

-Francisco, recientemente se ha reportado que en algunas partes de Arandas el agua que llega a los hogares tiene un color rojizo, similar al agua con tierra. ¿Nos puedes explicar qué está ocurriendo?

-Sabemos que hay una gran preocupación entre los ciudadanos, pero les pedimos un poco de paciencia. Primero, quiero aclarar que el agua no está contaminada ni representa un riesgo para la salud. Lo que sucede es que, debido a las intensas lluvias que hemos tenido en Arandas, algunos de los libramientos, que no cuentan con la infraestructura adecuada, han permitido que el agua de lluvia, mezclada con tierra, se filtre en algunos pozos. En particular, el Pozo 8, ubicado frente al cine, se inundó por su ubicación baja. Por esta razón, instalamos un colector para captar esa agua y redirigirla hacia el río.

-Entonces, ¿por qué el agua llega con ese color rojizo?

-El color rojizo se debe a la tierra que caracteriza a nuestra región. Es importante destacar que, aunque el agua pueda parecer sucia, es tratada en el pozo con máquinas cloradoras que la desinfectan antes de que llegue a las casas. Entiendo que el color no es agradable, pero no es motivo de alarma. La prioridad ha sido asegurar que el agua sea segura, y eso es lo que estamos haciendo.

-¿Hay una estimación de cuándo dejará de salir con ese color?

-No puedo dar una fecha exacta, pero esperamos que en unos 15 días el color comience a mejorar. Estamos trabajando para que el colector esté completamente operativo, lo que debería solucionar el problema. Quiero enfatizar que este es un fenómeno natural y que estamos haciendo todo lo posible para manejar la situación. Pido a los ciudadanos que comprendan y apoyen nuestros esfuerzos en lugar de enfocarse en críticas.

-Finalmente, ¿qué mensaje les darías a los ciudadanos de Arandas?

-Les pido que no se preocupen. Estamos trabajando arduamente para resolver este problema y para asegurar que el agua que llega a sus hogares sea segura. Entendemos su frustración, pero les pedimos que confíen en que estamos haciendo todo lo posible. Este es un momento para que todos, como ciudadanos, apoyemos los esfuerzos que se están realizando por el bien de nuestra comunidad.