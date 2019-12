Exponen autoridades situación de delitos en Arandas

Víctor Camarena Virgen, secretario general de Seguridad Pública en Arandas, habló sobre el número de delitos que se han cometido en Arandas durante el primer año del actual gobierno.

-Sí se cometen muchas faltas derivadas del consumo del alcohol, como orinar en la vía pública, las riñas en los bares, en las calles, todo derivado del consumo de alcohol, y vaya que se ha tenido bastante tolerancia con los ciudadanos que se encuentran conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. De hecho mi director operativo ha tenido la tolerancia de brindarle el apoyo al ciudadano, hasta de llevarlo a su domicilio para que no vaya a ocasionar un accidente y no solo sea una falta administrativa sino que se convierta en un hecho delictuoso.

-En cuanto a traslados de quienes cometieron un delito mayor, ¿cómo está Arandas?

-En delitos ya del fuero común, delitos del fuero federal, se pide el mando y conducción del ministerio público. Hemos tenido una gran eficacia por parte de los elementos en ese tema, gracias a la buena coordinación que se lleva, y sí hemos tenido personas puestas a disposición a lo largo del primer año que lleva esta administración.

-¿Qué nos dice de los casos de violencia intrafamiliar?

-En el tema de la violencia intrafamiliar para la región Altos Sur es un tema preocupante, un tema alarmante. En las mesas de trabajo para la construcción de la paz se ve reflejado que el número de denuncias de violencia intrafamiliar va a la alza, pero el consejo estatal de Seguridad Pública y la región no lo ha tomado como una estadística mala, sino al contrario, se ha tomado como una estadística buena porque en este caso lo que son las mujeres se han acercado a Seguridad Pública para denunciar la violencia intrafamiliar.

En rueda de prensa señalan la importancia de la denuncia

El departamento de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Arandas convocó a rueda de prensa, para aclarar las quejas en redes sociales sobre el caso de un motociclista que acusa malos tratos por parte de dos agentes.

El director operativo del departamento, Víctor Daniel Esparza, y el director jurídico Iván de Jesús García atendieron las preguntas de los medios de comunicación locales.

Sobre las quejas por el aumento de asaltos en Arandas, el director jurídico dijo que era un problema de desempleo y que la gente buscaba la vida fácil al no tener una ocupación. Cuando se le dijo que Arandas tiene que importar mano de obra porque entre los habitantes existentes no alcanzan a satisfacer la demanda de las empresas, dijo que las denuncias se deben hacer directamente en la comisaría y no en redes sociales.

En cuanto al presunto acto de prepotencia fue hacia una persona que acudió a desayunar al mercado municipal, y fue retenido por dos uniformados y sancionado. Explicaron que se había interrogado a la persona y dijeron que había ofendido a los agentes, y que se había puesto “en un plan violento”, por lo cual tuvo que ser recluido y liberado horas después. Agregaron que se levantó una carpeta para hacer una investigación y de ser posible sancionarlos, y entonces terminó de forma intempestiva la rueda de prensa.

Este medio pudo averiguar que el afectado habló con la alcaldesa y se había reparado el daño económico y dejado en plena libertad.

