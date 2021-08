Evaluarán autoridades realización de eventos patrios

Esmeralda Ramírez Magaña, presidenta interina del municipio de Arandas, habló para NotiArandas sobre la manera en que se desarrollarían las fiestas patrias este año.

-Estamos por llamar al comité de las fiestas patrias. Nos llegó el comunicado del gobernador, indicando que se suspenden, entonces vamos a ver las medidas que vamos a tomar respecto a este detalle.

-Se ha anunciado un baile con gran fuerza, y ya hay boletos en la preventa. ¿Qué opina, se va a llevar a cabo?

-De parte de gobernación nos llegó un comunicado diciendo que no están autorizados eventos masivos para más de 600 personas. Por parte del Ayuntamiento de Arandas no se ha dado un permiso como tal para el baile, ya vinieron, nos pusimos en contacto con ellos, se mandó a la Mesa de Salud de Jalisco, ya ellos van a ver si se los autorizan. Por lo pronto el ayuntamiento no ha autorizado el permiso para ese baile.

-En cuanto a las cabalgatas, ¿qué piensan hacer?

-Para eso se va a formar el patronato, para ver todas las medidas que se van a seguir.

-¿Y el concurso de aficionados?

-Los aficionados es una tradición de Arandas y lo vamos a pasar a la Casa de la Cultura como hace un año. Van a ser virtuales, ya dependiendo de las personas que nos permitan en el espacio son los que nos van a acompañar. Hace un año solo eran los participantes y el papá o mamá cuando eran menores de edad, los participantes que ya eran adultos solo iban ellos, participaban y se salían. Ahorita estamos esperando ver cuántas personas pueden entrar a la Casa de la Cultura.

-¿Habrá certamen Señorita Arandas?

-Yo creo que sí, pero si se hace el certamen, sería algo muy privado. Pero con la dinámica de cada año, un jurado para elegir entre varias candidatas, como siempre ha sido, y con público restringido, quizá tal vez serían nada más los familiares de las candidatas.

