“Estoy muy motivada por la respuesta de la gente”: Anabel Bañuelos

Anabel Bañuelos Ramírez, presidenta con licencia de Arandas, y quien ahora se enfoca en buscar la reelección, comentó con este semanario cuál es el principal mensaje que la gente le comparte en los eventos públicos.

-Creo que van muy contentos, los diálogos ciudadanos son muy emotivos y creo que hemos tenido eventos muy nutridos.

-¿Ha recibido agradecimientos?

-Claro que sí. La mayoría de las colonias a las que vamos tienen gente muy contenta, porque hemos llegado a muchas partes de Arandas. Claro que es muy grande Arandas para el recurso que tenemos, pero lo hemos estirado como se estira cuando es uno ama de casa, y hemos hecho bastante y queremos seguir haciéndolo, y vamos por más.

-¿Ya llegó el cansancio?

-Claro que no, estoy muy motivada de salir a la calle y ver a la gente contenta, eso me da pilas para seguir trabajando.

Nosotros llegamos y tocamos a las casas y nos dicen “no me explique, el voto es para usted”. Vamos bien en ese tema.

-Quedan 15 escasos días en los que se debe apretar y buscar mayor convencimiento. ¿Están preparados para en estos 15 días poner toda la carne en el asador?

-Nosotros la hemos puesto desde el primer día que empezamos y no le hemos parado. Hemos ido a todas las colonias, yo creo que ahorita vamos por la tercera vuelta en Arandas, y también estamos acudiendo a las rancherías.

