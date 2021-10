“Estoy lista para seguir trabajando”: Anabel Bañuelos

Anabel Bañuelos Ramírez, presidenta municipal que comienza un nuevo periodo al frente del Gobierno de Arandas, detalló a este semanario cómo se siente luego de cerrar tres años de administración municipal.

-Como ustedes saben, fueron cosas muy buenas que se hicieron en Arandas, a pesar de que la pandemia no nos dejó trabajar como nosotros queríamos. Se fue el presupuesto en el hospital, atendiendo a la gente, apoyando a los doctores y a las enfermeras. Con todo y pandemia hemos logrado los objetivos, claro que me faltaron algunos, pero estos tres años voy por lo que me faltó.

Aquí no hay presiones ni hay nada, hay que trabajar y a lo que viniste. Cuando pides el voto, es porque quieres trabajar por el municipio y yo creo que eso se ve reflejado, es por eso que la gente me volvió a elegir como presidenta.

Hubo un gran cambio en mí, obtuve sabiduría y ahora ya sé lo que es manejar un ayuntamiento. Sé cuáles fueron mis fallas, he estado mejorando en el camino y llevo una gran experiencia de todos los arandenses conmigo.

-¿Qué viene?

-Viene mucho trabajo, seguir aprovechando a un gobernador que tiene los ojos puestos en Arandas, y no voy a desaprovechar en ningún momento para pedirle y para estar apoyando a todos los arandenses.

-¿Qué es lo más importante para usted en estos tres años que vienen?

-Tengo muchas cosas en mente, no las voy a decir porque si después no se hacen podría ser difícil. Sé que voy a trabajar y a hacer lo que tengo en mente, sobre todo para los jóvenes y niños de Arandas.

-¿Algo que quiera compartirle a la sociedad?

-Lo único que les quiero decir es que no se van a arrepentir los que votaron por Anabel Bañuelos; voy a seguir trabajando, voy a trabajar más duro porque ahora sé cómo se bajan recursos, cómo aplicarlos y dónde. Aquí voy a estar para ustedes, no les voy a fallar.

