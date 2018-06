Esperamos unas elecciones pacíficas: secretario general

El licenciado Ángel Guadalupe Gómez Martínez, secretario general del Ayuntamiento de Arandas, dijo a este semanario qué tipo de operativos piensan implementar para cuidar el desarrollo de la jornada electoral del 1 de julio.

-De entrada sabemos que esta elección será una de las más concurridas.

Hemos venido haciendo mesas de trabajo desde hace tres semanas, con la intención de organizar y ponernos de acuerdo para actuar en los protocolos que se requieran. A grandes rasgos se dejaron los puntos que establece el INE, buscando un saldo blanco el día de la jornada electoral, y una jornada pacífica.

-Muchos empleados de la presidencia están en campaña. Esta situación, ¿lastima a la sociedad?

-En lo particular el secretario actual, que soy yo, no me he involucrado en cuestiones de campañas precisamente porque he tratado de ser muy respetuoso en la cuestión pública. Al fin y al cabo somos funcionarios servidores públicos y ya lo demás son derechos políticos que cada uno tiene.

Cada quien habla de sus hechos personales y de su actuación; lo correcto para nosotros como funcionarios públicos y servidores públicos es atender a la ciudadanía, no descuidar nuestros trabajos y obviamente en lo que respecta a nuestras atribuciones y facultades, que en todo momento se respeten las garantías y derechos fundamentales en la elección.

-¿Cuál es su sentir de la próxima jornada electoral?

-Esperamos que sea una elección pacífica, en donde prevalezca la democracia. Precisamente la democracia es un concepto en el que buscan que entre todos nos pongamos de acuerdo y esto que yo hablo de todos significa tanto representantes de gobierno como representantes de candidatos y representantes del árbitro, en este caso el INE, para que el resultado final sea favorable para el municipio.

