Entregan premio a medallistas paralímpicos

A iniciativa propuesta por Alejandro Arriaga y José Socorro Martínez, fueron premiados los atletas paralímpicos de Arandas, que compitieron en la Paralimpiada Nacional que se llevó a cabo en Colima.

La propuesta contempló tres mil pesos por medalla de oro, dos mil por medalla de plata y mil pesos por medalla de bronce.

En el patio del palacio municipal, con la presencia de la alcaldesa Anabel Bañuelos, el regidor José Socorro Martínez y el director de Deportes, Jaime Gutiérrez, 12 atletas más el entrenador Guadalupe Alejandro Gómez León recibieron un reconocimiento y un sobre con el efectivo estipulado para cada premio, aunque se extrañó la presencia del regidor de Deportes y del cuerpo edilicio en general.

Los premiados fueron Jonathan Emmanuel Huerta Torres, Alejandra Guadalupe Jacobo Vázquez, Juan Alberto Guzmán Figueroa, Ana Isabel Gómez González, Diego Isaac Jacobo Vázquez, Carmen León Lozano, Jonathan Ramón Martínez Álvarez, Alejandra Vázquez Valdivia, María Mayté Enríquez Valdivia, Diana Guadalupe Padilla Guzmán, Diego de Jesús Torres Mares, Diego Sebastián Gutiérrez Jiménez, Juan Armando Lozano García y el entrenador Guadalupe Alejandro Gómez León.

La alcaldesa Anabel Bañuelos felicitó a los ganadores y los invitó a seguir por ese camino, “ya que es muy importante que aprovechen sus facultades que además de permitirles tener una buena preparación, es un aliciente ser parte de este equipo de triunfadores que ponen en alto el nombre de Arandas”, dijo. Se comprometió a seguirlos apoyando.

Merecido, premio a atletas paralímpicos

José Socorro Martínez Velázquez, regidor del Ayuntamiento de Arandas y promotor de la iniciativa para premiar a los atletas con capacidades diferentes o de deporte adaptado, habló sobre esta iniciativa.

-Creo que es muy merecido. En redes sociales mucha gente decía que por qué tan poquito cuando a los de la Copa Jalisco se les habían dado 300 mil pesos para el viaje a Europa; yo digo que tan merecido lo tenía uno como tan merecido lo tienen estos niños.

Es la primera ocasión que se les entrega un premio por el gran trabajo que han venido desarrollando, lo decía su entrenador Alejandro Gómez que tienen más de 11 años de trayectoria. Damos un paso importante, que se les premie a estos niños después del gran resultado que dieron a Jalisco en la Paralimpiada Nacional, incluso lo manifiesta Alejandro, que Arandas solo tiene más medallas que algunos estados del país.

-¿Por qué no se hace un reglamento para premios a deportistas?

-Tendríamos que hacer precisamente un reglamento o desarrollar ya el COMUDE como tal para que sea este el que estime o impulse los premios a diferentes categorías y tipos de deporte.

Por ejemplo al futbol tenemos que ver la categoría, no nada más es ser campeón en las ligas locales; debe ser a nivel estatal y nacional. Se tiene que reglamentar pero a través del COMUDE.

-No estuvo el regidor de Deportes en el evento, a pesar de que fue quien impulsó también esta iniciativa…

-Desconozco por qué no pudo asistir Alex. A mí la verdad me apasiona el deporte, es algo que lo traigo en la sangre y desde mi punto de vista tienen que surgir estas iniciativas y más allá de que si las hace Alex o yo o quien sea, tiene que verse de buena manera.

Creo que al final de cuentas por ahí está pendiente lo del presupuesto del 10% de deporte que sea exclusivamente para el deporte adaptado, para que puedan ver el tema de sus traslados, uniformes, equipamiento. Por primera vez históricamente en Arandas se va a hacer un presupuesto adecuado para el deporte adaptado.

Comentarios