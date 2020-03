En marzo concluirá la etapa 1 de sustitución de redes: OPD de Agua Potable

Luis Fernando Padilla Macías, director del OPD de Agua Potable en Arandas confirmó que, de acuerdo a lo que indica la Comisión Estatal del Agua, por fin en marzo se terminarían los trabajos de la etapa 1 de sustitución de redes.

Cuestionado sobre los indicadores de impacto en cuanto a la mejora de las redes sustituidas, dijo que “los supuestos tubos que existían ya había parte donde ni siquiera tubos había, eso que es lo que provocaba que no hubiera presión para hacer llegar agua a los hogares, se desperdiciaba en el trayecto. El otro punto es que como ya no había tubería o la tubería estaba muy dañada, había filtraciones de aguas distintas a la potable, entonces eran aguas contaminadas las que llegaban a domicilios. Ahora sí vamos a tener tubería buena para distribuir el agua y que no que se tire”.

-¿Cuántas compañías están haciendo el cierre del trabajo?

-Son tres compañías, entraron dos de refuerzo porque estuvimos insistiendo a la Comisión Estatal del Agua tanto la presidenta Anabel Bañuelos como su servidor que la compañía era insuficiente, que se necesitaba más personal, más maquinaria y aumentar las horas de trabajo para efectos de que esto ya se concluya a la brevedad.

-Para el estiaje, ¿hay pozos suficientes?

-Siempre en el estiaje el consumo de agua aumenta, y tenemos la misma agua. Si tenemos en las partes altas problemas de abasto, esto se hace más irregular, y lo que hacemos en esa temporada es abastecer con pipas.

-Se abrirán en Arandas 11 fraccionamientos y todos van a necesitar el servicio de agua potable. ¿Está contemplado perforar más pozos o que ellos tengan sus propios pozos?

-El código urbano nos habla de que toda acción urbanística nueva o se puede dotar de los servicios de agua que presta el organismo operador o del municipio, o tienen que hacer su fuente de abastecimiento. En este aspecto las peticiones que han llegado se ha solicitado que deben de hacer sus propias fuentes de abastecimiento para esos fraccionamientos.

Comentarios