En febrero debe quedar terminada la obra de redes de agua potable en Arandas

El ingeniero Ernesto Marroquín, director técnico de la Comisión Estatal del Agua en Jalisco, estuvo en Arandas para supervisar las obras que se realizan en la ciudad.

Cuestionado sobre las quejas ciudadanas porque las banquetas siguen abiertas, dijo que “las banquetas realmente no se han terminado, ahí la conexión tenemos que terminarla. El acuerdo fue que nosotros dejábamos hasta nivel de concreto, hay algunas banquetas que tienen un tipo de mosaico lo que acordamos dejarlos nosotros hasta la par del concreto, porque imagínate meter al catálogo 10 tipos o 20 tipos diferentes. Entonces el acuerdo fue dejarlo hasta nivel de concreto y ya cada quien iba a poner en su franjita nada más el determinado”.

-El reclamo social es que se empezó la obra y no se ha terminado ninguna calle. ¿Qué pasa ahí?

-Ya se habló con el contratista para terminar las cajas. Lo que pasa es que no se podía terminar porque si cerrabas una de esas calles y la dejabas conectada dejabas sin agua a todos los demás, están haciendo las cajas para sectorizar y entonces ya tener todas las conexiones. Ya hablamos con el encargado de la obra para que me apresure las cajas y por lo menos ir cerrando eso e ir sectorizando.

-El primer contrato no se cumplió, ¿para cuándo se cumplirá?

-Estamos en eso, para febrero, vamos a hacer todo para que se cumpla. Son gente que gana un concurso y obviamente pues a veces nosotros no tenemos al 100% el control sobre una empresa. Lo que estamos haciendo en este caso es meter a otra parte con otros frentes para que apoye y salgamos, lo que nos quedaría aquí es rescindir pero si yo me meto a una rescisión de contrato nos vamos a un pleito legal, porque desgraciadamente eso se vuelve un pleito legal y todo se queda como está mientras se resuelve. Ahora, si la empresa se está atorado tenemos que ver de qué forma salimos adelante para cumplir el compromiso, que al final de cuentas es el objetivo, dejar a la ciudad con el servicio.

-¿Qué pasaría si no se concluye la obra en febrero?

-Tiene que quedar, no debe ser opción que no quede.

-¿Algún mensaje para los arandenses?

-Hay que entender que todas estas obras crean desgraciadamente una dificultad; es un centro urbano muy importante, son calles y vialidades que tienen un tráfico alto, que son muy importantes. Hay zonas donde indiscutiblemente existió una falta de señalización como lo mencionaban y la otra parte del retraso será imputable a la empresa. Insisto, se le va a sancionar y en ese sentido tendremos que lograr el objetivo final que es completar la obra como lo mencionábamos, que quede concluido en febrero y tenemos la oportunidad de meternos al 100% ahorita que ya terminaron los eventos que tenían festivos. y que lo vamos a hacer muy de la mano con el apoyo municipal.

