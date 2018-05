Emite comunicado Policía de Arandas sobre sucesos en la región

El Comisario David García López emitió un comunicado informando que “en Arandas se tuvo una movilización de unidades que obedece a un apoyo directamente al municipio de Tepatitlán, donde se tuvo un evento en una delegación (Capilla de Milpillas). El municipio de Arandas no tuvo ningún evento como en redes sociales estuvo circulando que se tenía algún enfrentamiento. En nuestro municipio no hubo ningún intercambio de disparos, la policía de Arandas estuvo llevando a cabo su operatividad normal, atendiendo comercios, colonias y planteles educativos para darles tranquilidad, pero no existió absolutamente ningún evento en Arandas que pudiera poner en riesgo la tranquilidad de los arandenses”.

Sobre la presencia de personal de seguridad pública en las calles, expresó que: “la gente puede percibir presencia de más unidades, pero es el mismo estado de fuerza, de una manera organizada, incluso con helicópteros sobrevolando toda la región. Es por eso que la gente siente un poco de temor o incertidumbre y empiezan a especular por medio de redes sociales eventos que son totalmente negativos”.

A pregunta expresa de NotiArandas sobre si están preparados para eventos de gran magnitud, respondió: “Estamos preparados primeramente en el sentido mental, estamos conscientes de que la población de Arandas no es de guerra, su población es productiva, muy respetuosa. Nuestro personal está preparado para poder atender cualquier evento que se de en la región o en el propio municipio”.

-¿Durante cuánto tiempo se va a estar llevando a cabo este operativo en el municipio?

“Los operativos son permanentes, en el sentido de garantizarle al ciudadano tranquilidad. El día de hoy fue una sección el movimiento de unidades que se desprendieron de otros municipios por los hechos que se suscitaron en Tepatitlán. Se implementaron algunas actividades como puntos de revisión, filtros y más, pero únicamente lo digo de una manera preventiva, sin afectar ni violentar los derechos humanos de las personas que circulan o son parte del municipio”.

– Entonces como arandenses ¿no tenemos que preocuparnos de momento?

“Vamos a estar tranquilos atendiendo las necesidades, repito, son eventos aislados que se dan, esto no fue en el municipio de Arandas, fue en el municipio vecino, lo que hizo Arandas fue activar el apoyo para brindarle seguridad a los municipios vecinos”.

Video:

Comunicado de Policía Arandas sobre los sucesos registrados el día de hoy en la región. Desmiente enfrentamientos en nuestro municipio. – Transmitido en vivo por Policía Arandas Publicada por Noti-Arandas en Martes, 22 de mayo de 2018

Comentarios