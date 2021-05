El deporte necesita reforzarse en todos los sentidos: Coco Martínez

José Socorro Martínez Velázquez, candidato a la presidencia municipal por Hagamos, conversó con NotiArandas sobre su visión para el deporte en Arandas, como parte de su plataforma de gobierno.

-Creo que hace falta muchísimo para apretarle al deporte, en todos los sentidos, en todas las ramas. Creo que hoy en día mucha gente no está conforme en la manera en que se lleva el deporte. Tenemos primero que generar condiciones en las diferentes unidades deportivas, pero sobre todo construir cuando menos la Unidad de Mexiquito para que sea multidisciplinaria, con pista de tartán que le hace muchísima falta a los atletas de Arandas, pero sobre todo a los atletas del deporte adaptado, que hoy en día es una vergüenza que tengamos que mudarnos a San Miguel para que los muchachos puedan hacer sus marchas en San Miguel, porque en Arandas no tenemos una pista de tartán.

-¿Cuál es su propuesta para quien lleve las riendas del deporte, en caso de ganar?

-Hoy en día la popularidad que hemos ganado es gracias a la gente que me conoce en el ámbito deportivo y tengo una obligación moral de hacer un trabajo importante por el deporte arandense, en todas sus ramas. Efectivamente tenemos una planilla nutrida por muchos deportistas, como es el caso de Aldo León que fue preparador físico de la selección que llegó a la final de la Copa Jalisco del año pasado.

Está el profesor Arturo Reyes, maestro de educación física en las diferentes escuelas, Gustavo Hernández Sauceda, que también es un deportista de mucho tiempo y que la gente lo reconoce. Lo más importante de todo para los deportistas es que hoy en día el presidente municipal es algo que le encanta y es algo que tenemos que regresarles a los ciudadanos, porque si no le metemos en el tema de generar oportunidades para los jóvenes con mejores espacios deportivos. Después no se vale quejarnos de la inseguridad que se está viviendo.

-Esta Copa Jalisco fue un fracaso en Arandas. ¿A qué se debe?

-No me quisiera meter porque no quiero herir sentimientos de nadie, pero creo que hubo mucha expectativa en esta segunda edición porque fue armada diferente, creo que la selección que llegó a la final fue al vapor. Efectivamente reconozco el trabajo de Gabriel Álvarez, pero ahí está el resultado, quedó la vara muy alta y hoy antes de arrancar cambiaron de director técnico días antes porque era Carlos González y cambiaron, decidieron que tomara las riendas el profesor Galván, que también mis respetos, un gran director técnico, pero más bien necesitarías preguntarles a ellos por qué, qué fue lo que falló porque no quisiera meterme de fondo.

-¿Cuál seria su oferta principal para el deporte?

-La oferta principal es desarrollar, donde hoy se encuentra la cancha de Mexiquito, que sabemos que el fraccionamiento que está a un costado donó otra parte para poder ampliarla, y ahí generar una cancha con mayores dimensiones, con pista de tartán, donde generemos otro espacio para los niños.

Comentarios