Detallan eventos de fiestas patrias en Arandas

Nair Covarrubias, directora de Cultura en Arandas, encabeza el comité organizador de las fiestas patrias de Arandas, que se celebran mediante distintos eventos del 7 de agosto al 18 de septiembre.

De acuerdo a la funcionaria, todo comienza el 7 de agosto con la presentación de las candidatas a Señorita Arandas 2022. Le sigue el primer jueves de cabalgatas e inicio del Concurso de Aficionados. Serán cinco cabalgatas y cinco eliminatorias de Aficionados, los días 11 de agosto, 18 de agosto, 25 de agosto, 1 de septiembre y la final de Aficionados el 8 de septiembre.

En el caso de las cabalgatas, estas serán por las calles 16 de Septiembre, Álvaro Obregón, Leona Vicario e Hidalgo, circuito habilitado solamente para esos cinco jueves de cabalgatas.

Además se realizará un evento llamado “Los Tres Sabores”, con la ciudad hermana de Cocula, Jalisco. Esto será el sábado 10 de septiembre de 9 a 11 pm. El domingo 11 de septiembre, en la Plaza de Armas, habrá juegos tradicionales.

Los días 12, 13 y 14 de septiembre se realizarán actividades cívicas, dando paso al 15 de septiembre con el Grito de Dolores, luego de una verbena popular. El 16 de septiembre como cada año es la matiné donde se presentan los ganadores del Concurso de Aficionados, se dan reconocimientos y premios a algunos deportistas, e inicia el combate de flores a las 4:00 pm. Este año se permite el ingreso, previo registro, de calandrias y camionetas que además concursan por su decoración. El combate termina a las 8 de la noche y luego se convierte en circuito peatonal con acceso a bandas musicales y presentaciones especiales en la plataforma del Parque Hidalgo.

Finalmente, el 17 de septiembre se realiza el tradicional día de campo en El Chilarejo, con juegos tradicionales.

Cuestionada sobre las reglas para participar en las cabalgatas, la titular de Cultura dijo que “dentro del reglamento estamos tratando de hacer un pequeño registro. Entre las reglas está no llevar vidrio, no beber mientras se realiza la cabalgata, guardar el orden, respetar los horarios, hacer un registro previo en las oficinas de Cultura y Turismo y en la Unidad Administrativa 2. Queremos pedirle a la ciudadanía que monte a caballo que respete los horarios principalmente y respete no traer vidrio durante la cabalgata y tratar de no tomar durante esta cabalgata o combate de flores”. También confirmó que el registro tiene un costo de recuperación que se destina a las labores de limpieza de las calles luego de cada cabalgata.