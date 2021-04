Detalla sus propuestas iniciales “Coco” Martínez

José Socorro Martínez Velázquez, candidato de Hagamos a la alcaldía de Arandas, detalló para nuestros lectores que se considera “una persona como cualquier ciudadano del municipio, que le ha gustado la participación política a través de varios tiempos. desde 2008 en la Preparatoria Regional de Arandas. Posteriormente en 2011 me toca ser presidente en la carrera de Derecho y algunas elecciones que me han tocado estar ganando ya en la vida partidaria, y hoy en día en mi primera vez con la oportunidad que la gente me ha brindado para participar como candidato a presidencia municipal”.

-¿Cómo resolvería usted el problema de agua potable?

-Una de las iniciativas que traemos en nuestra propuesta es perforación de más pozos para el OPD del organismo público descentralizado, y a partir de ahí elevar algunos tanques para que por la misma gravedad le llegue agua potable a la ciudadanía.

Creo que es un tema que ya tiene mucho tiempo, el rezago el abastecimiento de agua potable. Tenemos que buscar la manera de que a la gente le llegue el agua, aparte del buen trato que hay que darle a la ciudadanía, porque sí hay que mejorar el trato que se da hoy en día. Te puedo decir de los cortes de agua potable la gente que debía y con el trato que le dieron a la ciudadanía, la verdad eso hay que mejorarlo.

-¿Qué tiene proyectado en seguridad social?

-Tenemos que beneficiar a los ciudadanos con un buen trato, por ejemplo, en el tema de salud urge muchísimo que se les dé atención a los ciudadanos. Hay más del 40% de los ciudadanos en el municipio, que no tienen acceso a la salud pública.

Tenemos un 17% que apenas alcanza a estar asegurado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que desafortunadamente no da abasto la clínica que tenemos en Arandas. Es garantizar a los ciudadanos arandenses el brindarles la atención en cuestión de salud del sanatorio, que es lo que nos compete y el trato mejorarlo muchísimo.

-¿Conoce las urgencias prioritarias en la zona urbana y las delegaciones?

-Totalmente, el proyecto de Hagamos y que presentamos a los ciudadanos, es un proyecto integral donde están incluidas todas las delegaciones y todas las colonias, pero sobre todo muchas comunidades alejadas del municipio la verdad es que están incluidas todas y cada una de las comunidades que integran este hermoso municipio.

