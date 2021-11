Destaca regidora de Hagamos el rol de la oposición

Reina María Camarena Rodríguez, regidora del actual Ayuntamiento de Arandas por Hagamos, habló con NotiArandas sobre las diferencias que encuentra entre lo que imaginaba y lo que en realidad ha sido la política desde su experiencia.

-Creo que la idea que yo tenía de la política en mi mente, con lo que me encuentro en la realidad, es relativamente parecido, pese a que no tengo experiencia como servidora pública porque es mi primera incursión, creo que no me he encontrado con sorpresas o cosas que no esperaba.

-¿Qué significa ser oposición para usted?

-Creo que nosotros como regidores de oposición tenemos una tarea muy importante que es analizar cada iniciativa que se presenta en sesión, llegar con argumentos para que lo que encontremos que es incorrecto lo señalemos, y lo que esté realizado de manera correcta y apegado a derecho sea votado de manera positiva.

Creo que esta es la función de nosotros como regidores de oposición, ser muy conscientes de los temas que se están sometiendo a debate, y con esa conciencia votar con libertad y siempre buscando el beneficio de la población.

-¿Cuál es su proyecto como regidora de oposición para estos tres años?

-Mi proyecto siempre será buscar el beneficio de la colectividad, creo que tenemos una gran responsabilidad con la gente que creyó en nuestro proyecto y también con la que no estuvo de acuerdo con nosotros.

Hay que dar la cara por esa gente, por los problemas que la ciudadanía presenta, que sean sometidos a la mesa de discusión y con ello tratar de beneficiarlos en alguna medida que nos sea posible.

Sabemos que como regidores tenemos limitantes y no podemos solucionar todos los problemas que se presentan, pero los que estén dentro de nuestra competencia hacer lo mejor posible para que la gente tenga una mejor calidad de vida.

-¿Y el proyecto de su partido?

-El proyecto del partido creo que va en ese sentido de tratar de ayudar a la población en todas esas necesidades o carencias que tienen.

-¿Usted jugará a la política sola o hará grupo con los demás regidores de oposición?

-Por el momento estamos trabajando de la mano mi compañero Coco y tu servidora, que somos los que conformamos Hagamos.

A lo mejor en su momento tendremos que platicar con los regidores de oposición para ver en cuáles temas podemos trabajar juntos, no siempre vamos a coincidir en las formas de pensar, pero creo que es importante que la gente piense diferente, eso nos enriquece, habrá temas que sí tendremos que trabajar juntos y habrá otros que a lo mejor no se permiten.

-Jurídicamente usted está muy bien preparada, lo ha demostrado. ¿Social y emocionalmente cómo se siente?

-Jurídicamente mi preparación creo que es acorde, soy licenciada en Derecho. Emocionalmente y socialmente creo que es una cuestión nueva para mí, yo nunca he participado en algún cargo público, es mi primera oportunidad pero estoy dispuesta a hacer las cosas bien, a ir aprendiendo conforme vayan pasando los tiempos, porque es sabido que no podemos nosotros conocer todo ni tener tanta experiencia en un ámbito que no hemos incursionado, pero sí tener la disponibilidad de siempre aprender y escuchar.

