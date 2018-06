Cuidando los detalles, avanzan preparativos para Región de los Altos

Alejandro Delgado López, coordinador del certamen Señorita Región de los Altos que se llevará a cabo en Arandas, consideró que la reciente rueda de prensa para presentar a las candidatas fue un éxito, “por la presencia de las 24 aspirantes, lo cual es un compromiso muy grande pero a la vez una satisfacción como comité organizador y como municipio de realizar un evento de máxima calidad”.

Abundó sobre la dinámica de la rueda de prensa: “nosotros manejamos un estándar de requerimientos para cada una de las chicas, pero ahora sí que como la moda no, cada quien tropicaliza o toma a su manera las indicaciones para que el día de la rueda de prensa lleve a cabo su imagen, su discurso, su manera de caminar de acuerdo a lo que cada una de ellas desea. Para el certamen obviamente impulsaremos un concepto más uniforme, una plataforma unilateral para todas y que de esta manera resalten por sus talentos y no por lo que puedan tener o no tener puesto”.

-¿Cuál será la parte medular del certamen?

-Para nosotros lo más importante es hacer una promoción turística de la región, así mismo dentro del certamen la temática es resaltar y promocionar cada uno de los municipios de donde ellas provienen.

-¿Cómo será la dinámica de los jurados?

-Todos los municipios involucrados tienen la oportunidad de mandar una propuesta de uno o dos jurados de acuerdo a sus necesidades, es decir, cada municipio puede mandar su propuesta de un diseñador de modas, de un funcionario de turismo o de una persona que sepa respecto al tema. Se mandan, se concentran en el Consejo de Turismo Altos norte y Altos sur y se hace una preselección de siete a nueve jurados, dependiendo de lo que ellos decidan.

Previamente a esto el Consejo de Turismo, representado por los directores de área de cada municipio, asignan un comité de vigilancia, el cual se representa por tres municipios de Altos norte y tres municipios de Altos sur, los cuales se encargan únicamente de tener la función de vigilar que las calificaciones y el desarrollo del funcionamiento de los jurados dentro del certamen sea óptimo.

-¿Cómo cuidar que el show principal sean las aspirantes, y Yuridia sea solo un complemento?

-Es muy importante resaltar eso, porque como bien lo sabernos y lo hemos hablado, el certamen Región de los Altos por sí solo ya es un espectáculo, es decir, ver a 24 señoritas de 24 entidades municipales diferentes se convierte en un espectáculo y complementarlo con un artista de este tamaño como lo es Yuridia pues ha sido muy sencillo, eso nos ha facilitado la cuestión del sistema de las ventas de boletos porque para las personas es doblemente atractivo; por un lado van y apoyan a sus municipios y a su candidata y así mismo tendrán la oportunidad de al final del certamen encontrar una variedad de este calibre. La venta de boletos ya está sobre el 80%, aún tenemos área de gradas, el inmueble tiene perfecta visibilidad para disfrutar perfectamente de la calidad del evento.

Comentarios