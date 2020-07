Considera regidora positiva la adaptación al aprendizaje virtual

La regidora Olga Jiménez Álvarez conversó con NotiArandas sobre el programa de apoyo a las familias arandenses con hijas e hijos en educación básica, mediante la entrega de mochilas, útiles y uniformes escolares.

-El secretario a nivel nacional ya nos dijo que se inician clases presenciales cuando esté el semáforo en verde en los estados, pero el ciclo escolar sí va a iniciar antes. Buscaremos que el alumno trabaje un tiempo presencial y un tiempo en casa, eso se va ir valorando de acuerdo a como esté el semáforo.

De las mochilas pues yo creo que se está cumpliendo, esto se tenía previsto iniciemos o no iniciemos se están entregando las mochilas porque sabemos que el año pasado quedaron mal y este acuerdo que se tomó de volver a entrar al programa uno de los requisitos fue que los entregaran puntuales, porque se lo hicimos saber a nuestra presidenta y ella así lo pidió. Ahora falta que lleguen a las escuelas, van a estar ahí resguardados en las escuelas mientras los niños no puedan asistir a clases.

-¿Qué calificación le pone al aprendizaje de los niños?

-Yo creo que estamos aprendiendo tantos maestros, padres de familia y alumnos, en una educación diferente a la que no estábamos acostumbrados. No crean que a los niños les cuesta trabajo, los adultos son los que decimos que cuesta trabajo. Toca trabajar con una autonomía tanto como padres de familia decidir cómo puedo ayudarle a mi maestra y a mi hijo y el alumno, es autonomía de ir haciendo sus cosas. Ya no es algo nuevo, nuevo fue en el mes de marzo, pero ya tenemos experiencia de cuatro meses.

-¿Cree que se debe reorganizar el trabajo de inspectores y otros funcionarios que dependen de la presencialidad?

-Desde mi punto de vista yo conozco tanto a maestros como niñeras, intendentes, directores, supervisores, y yo pienso que sí tienen trabajo todavía. Así como muchos decían que los maestros nos ganamos un sueldo desde nuestra casa sin hacer nada, yo los invito a que un día vean mi trabajo, cómo yo trabajaba en la mañana para mandar mensajes a todas las mamás por si alguna tenía dudas, y en la tarde en la escuela con mis alumnos, ahí hay más autonomía, no es tan difícil, pero con los padres de familia ellos tenían también que mandarnos a nosotros las evidencias, esa evidencia yo la tenía que evaluar con una rúbrica que luego entregaba a mi directora, quien lo entregaba a su vez a la supervisora. Todo para medir los procesos, lo que el secretario de Educación a nivel estatal reporta como resultados es con base en estas evidencias.

