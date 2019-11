Confirman recaudación por ambulantaje

Ismael Limón Coronado, jefe de Padrón y Licencias del municipio de Arandas, habló con NotiArandas sobre el problema del ambulantaje en la ciudad.

-Lo que yo he visto es que son los mismos comerciantes del mercado los que intentan salirse de ahí, para vender en la calle, porque adentro del mercado no están vendiendo bien, es por ese motivo que intentan ponerse en la parte de afuera.

-¿Ustedes están ordenándolos, o llegan ellos y se ponen donde pueden?

-Tiene que haber una revisión primero por parte de Padrón y Licencias, para ver que el lugar sea adecuado para que se instalen y ya después cobrarles el uso de piso.

-¿Los comerciantes de la plazoleta Antonio Valadez Ramírez tienen permiso para instalarse ahí?

-Ahí hay un padrón de comercio ambulante que ya tiene muchos años de estar instalado; en ese sentido propiamente no hay permiso, pero sí se les autoriza estar ahí.

-Había una propuesta de la alcaldesa de limpiar las calles, hay iniciativas ya aprobadas para prohibir la venta sobre las plazas. ¿Por qué se ha hecho caso omiso?

-Lo primero es concientizar al comerciante ambulante, y no es tan solo quitarlos o moverlos, sino ofrecerles una opción viable para su venta.

-¿Cuánto cuestan esos espacios?

-Diario se les cobra dependiendo el tipo de comercio y la persona, pueden pagar entre 10 y 20 pesos por metro cuadrado por día.

-¿Y los que llegan y se establecen con un puesto ya formal?

-Propiamente puestos formales arriba de la plaza no tenemos. En otras partes del municipio, si son taquerías alrededor de 300 pesos al mes; el comercio de temporada es un poco más caro en esta administración, y varía dependiendo de cada tipo de comercio.

-¿Cuánto se recauda?

-Hemos recaudado en lo que va del año cerca de 600 mil pesos; se aumentó de manera importante en relación con la administración pasada, y creo que sí es una fuente importante de ingresos para el municipio.

-En navidad, ¿cuánto ingresa al ayuntamiento?

-Este año está la previsión de aproximadamente 130 mil pesos. El año pasado fueron aproximadamente 110 mil, esperamos que sea alrededor de esa cantidad.

-¿Vale la pena permitir los puestos más de 15 días por 130 mil pesos?

-Yo diría que va más allá de que valga la pena o no, ya está establecido durante muchos años, liberar la plaza implica quitar el comercio o reubicarlo, en ese sentido lo primero sería ofrecerles una opción viable y que estén de acuerdo los mismos comerciantes.

-¿Hay alguna opción viable?

-Tenemos opciones, no se ha podido concretar porque el espacio no está adecuado ahora y no ha habido el acuerdo o la aceptación por parte de los comerciantes.

