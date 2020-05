Confirman que los espacios deportivos se mantienen cerrados

Jaime Gutiérrez Mota, director de Deportes del municipio de Arandas, conversó con NotiArandas sobre la posible reapertura de los espacios deportivos.

-Todavía no tenemos el dato preciso. Por ahí se especula mucho con la gente de que ya se va a empezar a abrir el día primero de junio y decirles que no, no es un hecho. El comunicado del gobernador como todos saben y lo que dijo fue que a partir de este lunes 18 de mayo al 1 de junio son dos semanas cruciales, vamos a esperar.

A mí me gustaría que se abrieran ya porque nos hace falta ejercitarnos, nos hace falta hacer deporte para quitar un poquito el estrés y olvidarnos un poquito de esta pandemia que nos está pasando al parecer gracias a Dios ya vamos saliendo, pero como autoridad yo necesito acatar lo que me dicen.

-Los bares, restaurantes y centros nocturnos están llenos, y los espacios deportivos cerrados. ¿Esto genera conflictos?

-Sí ha causado y por ahí algunos directivos o gente del fútbol o cualquier otra área de deportes me lo han comunicado, pero mi respuesta es la misma que te doy a ti: esa parte no me corresponde.

-¿Qué pasará con la Copa Jalisco?

-La semana pasada platiqué con algunos directivos de la copa, nos estamos reuniendo virtualmente. Ya nos dijeron que la copa se va a retrasar, la fecha está por definir para no preocuparnos y estar con la presión de que no estamos todavía completos. Nos faltan las visorías, nos faltan muchísimas cosas por hacer.

-Los distintos campeonatos, ¿se quedan a la deriva?

-No, hay que retomarlos. De hecho ya estamos viendo en la primera que nos den la oportunidad cómo empezar. Me preocupa el reinicio de todas las ligas tanto de fútbol como de béisbol y básquetbol, activar otra vez el deporte, pero todos estamos igual, esperando a que nos digan cuándo y cómo reactivar los espacios deportivos.

