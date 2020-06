Confirma titular de Turismo que no habrá eventos masivos en fiestas patrias

Gerardo Dávila, director de Turismo del municipio de Arandas, confirmó a NotiArandas la cancelación de los principales eventos de las próximas fiestas patrias, por instrucción del Gobierno del Estado.

-Respecto a la información que está circulando desde el día de ayer por medio de la Dirección de Turismo salió el comunicado basado en las recomendaciones del Gobierno del Estado, y las indicaciones que tenemos de no realizar actos o eventos masivos, lo cual implica que los siguientes eventos que tenemos programados no serán realizados, sino hasta noviembre, como fecha a arrancar con el proyecto de la ruta del tequila gourmet y el segundo festival del tequila gourmet. Son indicaciones que tenemos por parte del Gobierno del Estado, para salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

-La Secretaría de Turismo y el mismo Gobierno del Estado han permitido que bares y restaurantes abran. ¿Eso no lo rigen ellos?

-Se permitió la apertura de bares y restaurantes siempre y cuando tengan o conserven las medidas de sana distancia y de seguridad sanitaria para sus clientes, el acato de estas normas ya depende de cada uno de nosotros como ciudadanos qué tanto interés pongamos en cuidar a nuestro prójimo, así como se han visto varios casos de sobrecupo en restaurantes y bares que realmente entiendo que hay muchas personas que están molestas al respecto porque no ha sido igualitario para todos. En lo que toca a esta área, estoy siguiendo las indicaciones para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

-Al cancelar los eventos clave de las fiestas patrias, ¿desobedecerá la gente y se convertirá en un problema peor?

-Simplemente te comunico la información tal cual como es. La ciudadanía tendrá que responder de manera responsable, así como nosotros lo estamos haciendo, para evitar un rebrote. Creo que estás al tanto de cómo están las estadísticas de salud respecto a la pandemia covid-19 y lo que menos queremos es que esto crezca y nos detenga aún más la reactivación económica del país y del municipio.

Esto no solo está pasando aquí, en distintos lugares y países del mundo se cancelaron varios eventos incluso los juegos olímpicos fueron pospuestos un año. Se calculan pérdidas aproximadas de cinco trillones de dólares a nivel internacional en el sector turístico que ha sido el más afectado, no es algo fácil de decir, pero se tienen que tomar acciones basadas en las indicaciones que nos brinda el Gobierno del Estado.

-¿Por qué no se publica el comunicado que manda el Gobierno del Estado?

-El gobernador ha sido muy claro con los comunicados que ha hecho al respecto de las fases que se tienen que seguir para reactivar la economía, y nosotros nos basamos en esas indicaciones para dar estos comunicados.

-Es decir, ¿no hay un comunicado específico de las fiestas patrias?

-No. El Gobierno del Estado no tiene por qué darlo, simplemente nosotros estamos actuando para evitar los eventos masivos. La tradición de septiembre es algo que nos caracteriza y que a todos los arandenses nos encanta y es un evento masivo que reúne a decenas de miles de personas, y no podemos controlarlo. No es una ocurrencia, simplemente es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

Comentarios