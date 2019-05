Confirma titular de Padrón y Licencias que tianguistas no respetaron acuerdos

Los tianguistas que se manifestaron en palacio municipal, interrumpiendo una sesión de cabildo para exigir que se les permitiera instalarse en el centro de la ciudad para vender mercancía relacionada con el día de las madres, ocuparon el centro de Arandas los días 9 y 10 de mayo sin respetar el acuerdo inicial con las autoridades, que limitaba su ubicación a una calle en particular, confirmó Ismael Limón Coronado, director de Padrón y Licencias en Arandas, quien en entrevista con NotiArandas respondió a los cuestionamientos sobre las condiciones en que se autorizó la instalación del tianguis de temporada.

“Para empezar, los que trabajan en el tianguis los domingos, se instalaron según ellos alegando que se acostumbraba instalarse el tianguis ahí, otros años, en esa fecha. Por parte de esta oficina se les aclaró que no es así, únicamente el año pasado se acomodaron de ese modo, pero prácticamente a la fuerza, entonces no es como dicen que ellos diario trabajan en esa fecha ahí. Por otra parte, los tianguistas temporales que se acomodaron en la otra calle fue también aprovechando la confusión que crearon con su propia manifestación para instalarse de nuevo como lo habían hecho el 14 de febrero”, aclaró Ismael Limón.

Agregó que la presidenta Anabel Bañuelos claramente designó la calle Martínez Valadez, en la cuadra detrás de la parroquia de Santa María de Guadalupe, como el espacio destinado para colocar este tianguis. “Estuvimos presentes con tres representantes de los comerciantes, y escuchamos claramente en el recinto de cabildo, que el permiso era para la calle Martínez Valadez”.

También aclaró por qué fue necesario que acudiera la policía para ayudar con la situación: “Mandamos nosotros a dos inspectores para realizar el acomodo. Nos comentaron que había demasiada gente y no se estaba llegando a un acuerdo, y entonces pedimos apoyo a Seguridad Pública. Ya la cuestión de la estrategia de seguridad que ellos decidieron tomar, la desconozco”.

Finalmente, recordó que tampoco se cumplió el acuerdo de no dejar basura regada. Sin embargo, decidieron no sancionar por ello a los tianguistas. “Recibimos reporte de Servicios Municipales de que se dejó mucha basura en la zona; decidimos no sancionarlos debido a que como vimos en los videos, la persona que lideró el movimiento usó la sanción anterior por la cuestión de la basura para hacerle una exigencia muy pesada a la presidenta, alegando que no era cierto que dejaron basura. Lamentablemente se manejó de modo muy mediático, y por eso esta vez decidimos no sancionarlos”.

Comentarios